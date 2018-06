Monika Kuhnke erfolgreichste Schützin

Verden/Achim - Die Sportschützen des KSV Verden und des KSV Achim erwischten am ersten Wettkampftag bei den Landesverbandsmeisterschaften im Schießen in Hannover einen Auftakt nach Maß. 17 Medaillen wurden auf dem Bundesstützpunkt gewonnen.

Der KSV Verden heimste gleich drei Titel ein. Goldmedaillen holte sich Christine Hestermann vom SV Eitze, Doris Schwarze vom SV Westen und Monika Kuhnke vom SV Holtebüttel. Kuhnke gewann zudem im Mannschaftswettbewerb zusammen mit Ursel Meyer und Hermann Thran die Silbermedaille und war damit die erfolgreichste Schützin des KSV Verden. In den Disziplinen Luftgewehr (LG) sitzend Auflage und Kleinkaliber (KK) sitzend Auflage 50 Meter holten Hermann Thran vom SV Holtebüttel, Horst Bösche vom SV Döhlbergen-Rieda und Johanne Intemann vom SV Holtebüttel eine Silbermedaille und sind jetzt Vizemeister beim Niedersächsischen Sportschützenverband. Elfi Thiel und Heinrich Cordes, beide SV Otersen, gewannen die Bronzemedaille, ebenso Werner Schmidt vom SV Stedorf.

Die Sportschützen des KSV Achim holten sich am ersten Wettkampftag sieben Medaillen. Landesverbandsmeisterin wurde Helga Heitmann vom SV Etelsen die sich in einer weiteren Disziplin noch den Vizetitel holte. Die Silbermedaille ging zudem an Rosita Gall vom SV Achim. Günter Windhorst vom SV Baden holte sich zwei Bronzemedaillen. Irmgard Kuhlmann vom SV Etelsen gewann die Bronzemedaille – ebenso nochmals Rosita Gall. J roh