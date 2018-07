Bassener verlässt nach nur zwei Wochen FC Verden 04 aus beruflichen Gründen

Bassen - Das blau-weiße Trikot des Landesliga-Aufsteigers FC Verden 04 konnte sich der Bassener Mark Moffat nur wenige Male überstreifen. Grund: Der Defensiv-Fußballer steigt nach nur zwei Wochen bei den Reiterstädtern wieder aus und kehrt zurück zu den Grün-Roten an die Dohmstraße.

Moffat hat dafür eine einfache wie triftige Erklärung, sagte gestern auf Nachfrage: „Ich habe mich wirklich auf die Zeit in Verden gefreut, habe mich gleich super mit der Mannschaft verstanden und war sofort akzeptiert. Doch vor wenigen Tagen habe ich erfahren, dass ich beruflich zukünftig auch international eingesetzt werden soll. Das heißt für mich, dass ich dann nur noch sehr unregelmäßig trainieren kann. Da macht ein Wechsel in die Landesliga einfach keinen Sinn mehr. Denn ich weiß, dass ich untrainiert dort nur noch fünftes Rad am Wagen wäre!“

Seine Entscheidung, wieder zurück zu seinem Stammverein zu kehren, teilte er sowohl Bassens Coach Uwe Bischoff als auch Verdens Übungsleiter Sascha Lindhorst gestern mit. Klar, dass der Landesliga-Trainer „not amused“ war.

„Ich kann ihn da natürlich verstehen. Auch ich bin damit nicht zufrieden. Doch ich bin 31 Jahre alt. Da muss ich diese berufliche Chance beim Schopf packen und sie mit voller Kraft ausüben. In Verden habe ich so keine Chancen zum Spielen, meinen Bassenern aber könnte ich auch mit weniger Training helfen. Und sollte es auch für die Bezirksliga nicht reichen, kann ich immer noch mit meinen Freunden in der Altherren des TSV kicken“, so Moffat.

vst