„MMB“ auf Platz zwei

Thedinghauserin bleibt fehlerlos beim CHIO

+ Meredith Michaels-Beerbaum belegte beim CHIO in Aachen auf dem Westfalen Wallach Calle 67 Platz zwei. J Foto: Wächter

Thedinghausen - Am vorletzten Tag des CHIO in Aachen belegte Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) im Finale des „Sparkassen-Youngsters-Cup“, einer Springprüfung mit Siegerrunde, einen starken zweiten Platz auf dem achtjährigen Westfalen Wallach Calle 67 ohne Fehler in 40,26 Sekunden. Sie war damit beste deutsche Teilnehmerin. Der Sieg ging an den Italiener Lorenzo De Luca auf Jeunesse van ‘t Paradijs (0/39,467). Dritter wurde der Engländer Scott Brash auf Hello Senator (0/41,22. Beste deutsche Teilnehmer nach Meredith Michaels-Beerbaum waren auf Rang fünf Andreas Kreuzer auf Figor (0/41,54) und auf Platz sechs Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf Fortunas (0/43,01). J jho