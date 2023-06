Mitja Ebeling vom TSV Achim holt DJM-Bronze über 50 Meter Freistil

Von: Christel Niemann

Freude über DJM-Bronze: Mitja Ebeling vom TSV Achim wurde in Berlin Dritter über 50 Meter Freistil. © Jo Klendl

Ziele erreicht: Mitja Ebeling vom TSV Achim holte bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaft (DJM) im Schwimmen eine Bronzemedaille. Darüber hinaus glänzte der 15-Jährige in Berlin vor beeindruckender Kulisse im Europasportpark mit weiteren Platzierungen, persönlichen Bestzeiten und neuen Vereinsrekorden.

Achim – „Ich bin mega-zufrieden. Natürlich hatte ich vorab einen Medaillenplatz im Blick, habe aber nicht wirklich geglaubt, dass es klappen wird“, meinte Mitja im Gespräch mit dieser Zeitung. Ebeling war nach 2019 und 2022 bereits zum dritten Mal dabei, doch diesmal wurde das harte Training erstmals mit einer Medaille belohnt: Über 50 Meter Freistil hängte der Achimer gleich 28 starke Konkurrenten ab und schwamm in persönlicher Bestzeit (24,15 Sekunden) auf Rang drei.

Auch über 100 Meter Freistil als Achter persönliche Bestzeit

Eine weitere persönliche Bestzeit erreichte das Schwimmtalent im Freistil über 100 Meter, was seine Entwicklung eindrucksvoll unterstreicht. Hier sicherte sich Ebeling im Starterfeld der 30 Besten seines Jahrgangs in 53,85 Sekunden Rang acht. Im Rahmen der fünftägigen Wettkämpfe war der Achimer auch in den Disziplinen 50 und 100 Meter Brust sowie 50 Meter Rücken am Start, wo er ausgenommen der 100-Meter-Bruststrecke gute mittlere Platzierungen holte. Für Ebeling geht es folglich weiter bergauf, nachdem er erst kürzlich seiner persönlichen Erfolgsbilanz sowohl mit dem Landesmeistertitel als auch mit dem Norddeutschen Meistertitel über 50 Meter Freistil erweitert hatte.

Nächstes Jahr die 200 Meter Lagen im Visier

Vergleichbare sportliche Herausforderungen stehen in den kommenden Wochen für Ebeling und seinen Trainer Peter Wiese zunächst nicht mehr an; „Erst im Herbst bin ich bei den Landesmeisterschaften Kurzbahn am Start.“ Die Übungseinheiten indes gehen weiter. Fünf Mal die Woche steigt Ebeling im normalen Trainingsbetrieb ins kühle Nass, vor Wettkämpfen bis zu sieben Mal. Außerdem denkt er aktuell bereits über die DJM im kommenden Jahr nach, wo er sich in einer zusätzlichen Disziplin behaupten will: „Ich habe vor, dann auch noch über 200 Meter Lagen zu starten.“