Mitja Ebeling fischt zwei Goldmedaillen aus dem Wasser

Mitja Ebeling (Bild) und Monja Rößler von der SGS Verden/Dörverden starteten bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften in Wietze. Mitja Ebeling (Jahrgang 2007) sicherte sich zwei Goldmedaillen über 400 m Lagen in 6:20,22 Minuten und über 1500 m Freistil in 23:03,25 Minuten - sowie eine Silbermedaille über 400 m Lagen in 5:37,23 Minuten. Es waren drei neue Bestzeiten und zwei Altersklassenrekorde. Monja Rößler verbesserte ihre Bestzeit um 40 Sekunden auf 6:55,97 Minuten und belegte den siebten Platz.