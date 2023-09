Mitja Ebeling: Auf der Route des Albatros

Von: Christel Niemann

Der Trainingsaufwand und die Intensität haben sich seit dem Wechsel ins Sportinternat Hannover für Mitja Ebeling erheblich erhöht. „Doch das ist gut so“, sagt der Dörverdener. © Verein

Um ein junges Sporttalent reicher ist seit Kurzem das Lotto-Sportinternat Hannover. Mit dem Dörverdener Mitja Ebeling, der für den TSV Achim startet, ist vor drei Wochen ein bereits mehrfacher ausgezeichneter Schwimmsportler in die Eliteeinrichtung gezogen, in der Sporttalente aus den Bereichen Schwimmen, Tischtennis, Judo, Triathlon, Boxen, Gerätturnen, Trampolin und Basketball wohnen.

Dörverden – „Ich habe mich bereits gut eingelebt“, sagt der 15-Jährige, der auch die Schule wechseln musste, da Leistungssport und das von ihm anvisierte Abitur anders nicht unter einen Hut zu bekommen sind. Der Schwimmer wechselte vom Domgymnasium Verden an die IGS Carl-Friedrich-Gauß-Schule Hemmingen, wo er die 11. Klasse besucht.

Kurze Wege bringen entscheidende (Zeit-)Vorteile, die Möglichkeiten des Sportinternats zur Unterstützung von Karriere und Schule kommen hinzu. „Ich hätte auch auf ein Sportinternat in Potsdam oder Hamburg gehen können, aber ich wollte lieber in der Nähe meiner Familie bleiben“, erzählt der Dörverdener, der sein Zimmer im Internat mit einem 13-jährigen Judotalent aus Hildesheim teilt. Überhaupt sei sein Umzug in gerade dieses Internat sein eigener Entschluss gewesen. „Mich hat keiner gedrängt. Das muss man schon selbst entscheiden. Anders funktioniert es nicht“, so Ebeling, der Mitte des Monats seinen 16. Geburtstag feiert.

Bisher geliebt, jetzt kaum noch möglich: Spaziergänge mit dem Hund des Nachbarn. © Niemann

Der junge Mann ist ehrgeizig und mit dem Umzug ins Sportinternat soll natürlich seine Schwimmerkarriere Fahrt aufnehmen. So jedenfalls das Ziel des Athleten, der in der Vergangenheit bereits eifrig Medaillen in verschiedenen Lagen aus dem Becken gefischt hat. Erst kürzlich hat sich der Schwimmer vom TSV Achim bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) eine Medaille geholt und vor einer beeindruckenden Kulisse im Europasportpark mit weiteren Platzierungen, persönlichen Bestzeiten und neuen Vereinsrekorden gepunktet. „Für mich ist 2023 bislang ein super Sportjahr, verbunden mit einem Leistungssprung, den ich so nicht erwartet habe“, verrät der Dörverdener, der sich inzwischen in einem Altersbereich befindet, in dem die sportlichen Weichen für die Zukunft gestellt werden und Fragen wie: „Schafft Mitja den Sprung in die Elite der deutschen Schwimmer?“ – schon bald beantwortet werden könnten. „Für mich ist Hannover deshalb eine einmalige Chance“, glaubt Ebeling, der im Sportinternat täglich mehrere Einheiten trainiert und sich dort natürlich auch mit anderen Schwimmtalenten messen kann.

„Es sind natürlich noch mehr Einheiten als bisher geworden – und die sind ungleich intensiver. Das ist schon eine Umstellung für mich, ja. Aber letztlich genau richtig und wichtig.“ Auf eine Lieblingsdisziplin hat sich der Schwimmer übrigens noch nicht endgültig festgelegt, „einzig Delfin ist so gar nicht mein Ding!“

Ob Mitja Ebelings Traum von einer zeitnahen Teilnahme an internationalen Wettkämpfen in naher Zukunft Realität werden kann, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Aber da er nicht nur sehr ehrgeizig, sondern auch sehr diszipliniert arbeitet, sollte einen in dieser Hinsicht eigentlich nichts überraschen. Und wer weiß: Vielleicht fliegt Mitja Ebeling schon in naher Zukunft auf der Route des „Albatros“, dem einstigen deutschen Schwimm-Star Michael Groß. Möglich ist im Sport bekanntlich ja alles.