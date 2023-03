Mit Wiedekamp steht Bassens Defensive extrem sicher

Von: Frank von Staden

Dennis Wiedekamp.

Bassens Bezirksliga-Fußballer sind bereit für das Kellerduell am Sonntag auf heimischem Terrain gegen Ritterhude, doch die Partie steht auf der Kippe.

Bassen – Ja, die Bassener Bezirksliga-Fußballer brennen auf das sicherlich stark richtungsweisende Kellerduell am Sonntag auf heimischem Boden gegen die TuSG Ritterhude – doch die Wettervorhersage für das Wochenende gibt derzeit wenig Hoffnung, dass die Partie auch stattfinden kann.

Bereits seit Montag sind die Gemeindesportplätze in Bassen allesamt gesperrt. „So haben wir nur bedingt trainieren können, haben uns durch Läufe und Hallenfußball fit gehalten. Die Mannschaft ist dennoch gut drauf und will spielen. Mal sehen, wie sich das Wetter entwickelt“, so Bassens Co-Trainer Kai Wessel.

Vor allem auf die Defensive können die Grün-Roten derzeit bauen. Seit Coach Dennis Wiedekamp wieder in die Innenverteidigung gerückt ist, lassen die Bassener hinten kaum noch etwas anbrennen. Wessel: „Wiede, Luca Andresen, Marvin Hüsing, Jonas Lübeck und auch unser Neuzugang Johannes Niehaus lassen da wenig anbrennen. Was uns letztlich aber weiterhin fehlt, ist die Gefährlichkeit vor dem Gehäuse. Da haben wir sicherlich noch Luft nach oben!“