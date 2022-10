TSV Etelsen II: Mit voller Kapelle in die Revanche gegen den TSV Achim

Von: Björn Drinkmann

Thedinghausens Coach Lutz Schröder sagt: „Wir machen weiterhin zu wenig aus unseren technischen und läuferischen Fähigkeiten.“ © Staden, Frank von

So langsam zeichnen sich Tendenzen in der Fußball-Kreisliga ab. Während es an der Tabellenspitze eng zu geht, haben sich der SV Baden sowie die beiden Aufsteiger aus Oyten und Hülsen im Keller schon ordentlich festgefahren.

TSV Lohberg – SV Baden. Mit nur einem Zähler aus den letzten fünf Spielen ist der Aufsteiger in der Tabelle nach unten durchgereicht worden. Dieser Trend muss gegen Baden unbedingt gestoppt werden. Dies unterstreicht auch Trainer Ricardo Seidel: „Ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten!“ Doch ausgerechnet jetzt spitzt sich die ohnehin angespannte personelle Situation weiter zu. „Wir haben insgesamt 14 Spieler, die nicht zur Verfügung stehen“ so Seidel ernüchternd.

Badens Trainer Tim Schwentke dagegen hat bis auf die verletzten Zinedine Arslan und Enes Yilmaz alle Mann an Bord. „Unser Training die Woche über lief gut, aber trotzdem müssen wir natürlich 100 Prozent geben, um dem starken Aufsteiger Paroli bieten zu können“, so Schwentke.

TSV Etelsen II – TSV Achim. Mit einer vollen Kapelle und mit vollem Risiko wollen die Etelser in die Revanche für das Pokel-Aus gehen. „Wir dürfen dieses Mal nur keine Geschenke verteilen und müssen auf die schnellen Offensivspieler aufpassen“, hat Trainer Andy Wilkens die Partie von vor sechs Wochen noch genau vor Augen.

Beim Bezirksligaabsteiger aus Achim brennt nach nur vier Punkten aus den letzten fünf Spielen gewaltig der Baum. Aber für Trainer Sven Zavelberg kommen die Ergebnisse alles andere als überraschend, „denn wir haben keine gute Trainingsbeteiligung. Spieler müssen auf ihnen unbekannten Positionen agieren und dann schwächen wir uns auch noch zusätzlich selbst“, meint Zavelberg die Gelb- Rote Karte für Patrick Ehrhardt. Für Zavelberg sind die gesteckten Ziele daher in der aktuellen Konstellation nicht zu erreichen.

TSV Thedinghausen – TSV Uesen. „Wir machen weiterhin zu wenig aus unseren technischen und läuferischen Fähigkeiten“, ist Thedinghausens Trainer Lutz Schröder auch nicht durch den glasklaren 5:0-Erfolg in Baden zufriedenzustellen. „Ich erwarte gegen Uesen, dass wir gut gefordert und Lösungen gegen einen kompakt verteidigenden Gegner finden werden“, so Schröder weiter. Mario Ohmes, Merlin Sassenberg, Kevin Boss und Dennis Buttkus werden weiterhin fehlen. Dafür könnte Kapitän Jan-Dirk Ölfke wieder eine Option sein. Sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig.

Beim TSV Uesen sieht es personell nach wie vor sehr eng aus. „Es fehlen weiter mehrere Stammspieler, sodass wir in Thedinghausen der klare Außenseiter sind. Aber wir wollen sie so lange es geht ärgern und vor schwierige Situationen stellen“, hat Uesens Benjamin Nelle offenbar einen Matchplan.

FSV Langwedel-V. - SVV Hülsen II. Nach dem Derbyfight in Etelsen, der nicht mit einem Punkt belohnt wurde, geht es für den FSV nun gegen das letzte verbliebene Team ohne Zähler. „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel, bei dem wir natürlich die Punkte hierbehalten wollen“, ist Coach Sascha Lindhorst trotz zahlreicher Ausfälle zuversichtlich. Neben den verletzten Jonas Tiedemann und Jan-Ole Ernst sind Justin Knop und Claudio Pisu noch im Urlaub. Ob sich die beiden erkrankten Ole Richter und Milan Heitmann rechtzeitig gesund melden, bleibt abzuwarten.

TSV Brunsbrock – SV Hönisch. „Wenn wir an die zweite Halbzeit aus dem Spiel in Achim anknüpfen können, sehen wir schon Möglichkeiten auch gegen Hönisch zu gewinnen. Allerdings ist Hönisch nicht zu unterschätzen. Waldemar Kammer macht da seit letzter Saison eine super Arbeit“, lobt Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant seinen Trainerkollegen. Vierkant fehlen weiterhin Hannes Luttmann, Andre Oestmann und Paul Moje verletzungsbedingt, so wie Andre Schreiber beruflich.

Kammer erwartet von seiner Mannschaft eine Reaktion auf die schlechte Leistung gegen Bassen. „Wir müssen uns auf eine sehr schnelle Mannschaft einstellen“, so Kammer, der Andreas Rudat und Kevin Fever zurück in der Mannschaft erwartet. Dafür wird ihm Wladislaw Legostaev urlaubsbedingt fehlen.

TSV Bassen II – TB Uphusen II. Der TSV Bassen II findet langsam immer besser in die Saison. Mit zwei Energieleistungen hat sich die Mannschaft von Marius Wagener zumindest mal ins Tabellenmittelfeld zurückgekämpft. Jetzt kommen allerdings die formstarken Uphuser, die elf Zähler aus den letzten fünf Spielen geholt haben. „Sie sind eine sehr eingespielte Mannschaft. Es wird nicht einfach, da etwas mitzunehmen. Aber aufgrund unserer letzten Leistungen, auch wenn es in der letzten Woche gegen Oyten II ein Rückschritt war, bin ich zuversichtlich“, so der selbst angeschlagene Uphuser Spielertrainer Aykut Kaldirici. Er muss in Bassen auf Hüseyin Günes (Urlaub) und den verletzten Joseph Airich verzichten. Dafür steht Sönke Peno vor der Rückkehr in die Startelf. bdr