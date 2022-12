TSV Bassen rauscht mit Volldampf aus dem Tabellenkeller

Von: Frank von Staden

Dennis Wiedekamp will in Zukunft sooft es geht nicht neben, sondern auf dem Platz als Spielertrainer beim TSV Bassen die Marschrichtung anzeigen. © von Staden

Diese Mutation erfreut alle beim TSV Bassen: Es ist gar nicht so lange her, da taumelten die Grün-Roten wie ein Absteiger durch die Bezirksliga - doch mittlerweile hat sich der Wind an der Dohmstraße gedreht. Mit dem spielenden Coach Dennis Wiedekamp kehrte Sicherheit in die Abwehr zurück, sodass nun auch das Spiel nach vorne wieder extrem gut läuft. Der Lohn kurz vor der Winterpause ist ein Mittelfeld-Platz.

Bassen – Noch vor vier Wochen steckte der TSV Bassen tief im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga fest. Dann zog Coach Dennis Wiedekamp die Reißleine, baute konsequent seine bisherige Defensive um und beorderte sich selbst wieder in die Viererkette. Und seitdem spielen die „Dohmspatzen“ wie verwandelt auf. 6:0 gegen den VfL Visselhövede, ein knappes 0:1 in Ippensen, „das sehr unglücklich war“ (O-Ton Wiedekamp), ein 5:2 im Derby gegen den TV Oyten und am Wochenende ein erneut glattes 4:0 über den MTV Riede. Lohn: Der TSV Bassen sprang von Abstiegsplatz 15 auf Mittelfeldplatz zehn in der Tabelle.

Luca Andresen ein Glücksgriff

„Stimmt, die Entwicklung zeigt bei uns klar nach oben. Jetzt sind wir fast da, wo wir zu Saisonbeginn hinwollten. Zuletzt haben wir absolut geliefert – endlich. Das Team hat sich nun gefunden. Zu Saisonbeginn hatten wir definitiv noch keine Bezirksligatauglichkeit – jetzt ja“, zieht Wiedekamp ein kurzes Resümee über die abgelaufene Hinrunde der Liga.

Dabei hat sich die Start-Elf namentlich fast komplett geändert. Nach und nach kehrten gestandene Spieler wieder zurück in den Kader, zudem zauberte Wiedekamp in Luca Andresen (23/1,94 Meter lang) Ende September noch einen Abwehrspezialisten aus dem Hut, der vor allem der bis dahin löchrigen Defensive sofort Stabilität verleihen konnte. Doch erst, seit die Viererkette ein gänzlich neues Gesicht erhielt, stellte sich auch der Erfolg ein.

„Bis dahin haben wir es immer nur gegen die klar favorisierten Teams gut gemacht, in diese Spiele alles reingelegt. Aber gerade gegen die Mitkonkurrenten, wo wir die Initiative übernehmen wollten, ging nur wenig bis gar nichts. Da fehlte es an Selbstvertrauen, lähmte uns die Angst, Tore zu kassieren, im Spiel nach vorn“, so der 34-jährige Coach, der Ende des Jahres 35 wird.

Dann folgte also der Umbau der Viererkette. Mit dem oberligaerfahrenen Dennis Wiedekamp als Stabilisator. „Vom Spielertrainer-Ding war ich nie überzeugt – doch es macht unglaublich Spaß! Bis einer kommt, der mich überzeugt, dass es Zeit wird, etwas zu ändern, werde ich es so weitermachen. Zwei, drei Jahre will ich noch mitkicken.“ Seit er mit Marvin Hüsing, Luca Andresen sowie Jonas Lübeck von hinten das Spiel antreibt, läuft es. „Die Jungs haben jetzt einfach die Sicherheit“, betont der spielende Coach.

Nesic und Friedrich räumen ab

Und er weiß, dass er sich nun auch auf sein Mittelfeld verlassen kann. Vor allem der jetzt verletzungsfreie und immer besser in Form kommende Kapitän Aleksandar Nesic räumte zuletzt mit dem blutjungen Julian Friedrich schon vieles ab, was noch vor rund einem Vierteljahr mit Druck auf die Abwehr zukam. „Seit sich die Mannschaft darauf verlassen kann, läuft es auch wie von Zauberhand nach vorn um Längen besser. Jetzt stressen wir endlich den Gegner, sind im Angriff agil und erspielen uns viele Chancen. Das gesamte Konstrukt stimmt nun“, hat der 34-Jährige kurz vor der Winterpause seine Stammformation gefunden. Und an der wird er zukünftig sicher kaum herumschrauben wollen.

Was aber auch bedeuten könnte, dass so mancher Spieler, der bisher noch nicht beim TSV Bassen zum Zuge kam, in den kommenden Wochen abspringen dürfte. Wiedekamp rechnet zumindest bei dem ein oder anderen Spieler damit. Immerhin blähte er seinen Kader zu Saisonbeginn auf über 30 Akteure auf.

Absprünge? Wiedekamp tiefenentspannt

„Natürlich werde ich mit jedem Einzelnen zeitnah sprechen. Doch die Argumente der zuletzt 18 bis 22 eingesetzten Spieler, die wirklich gut performt haben, werden immer besser. Also wird der Kader wohl zwangsläufig auf eine gesunde Größe schrumpfen. Einen Wechselwunsch hat zwar noch niemand geäußert, aber wir könnten es verstehen“, gibt sich der Bassener Coach in dieser Hinsicht aber noch absolut tiefenentspannt.