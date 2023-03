SVV Hülsen: Mit „Kolto“ als Abwehr-Chef läuft's

+ © vst Sebastian Koltonowski. © vst

16 Punkte aus sechs Ligaspielen nach der Winterpause: Der SVV Hülsen ist derzeit das Maß der Dinge in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag erwartet das Team um Coach Uwe Bischoff nun den SV Ippensen, ebenfalls eine absolut positive Überraschung in dieser Saison und derzeit Tabellenführer der Liga.

Hülsen – Und Bischoff sieht dieser Partie leicht aufgeregt entgegen, sagt: „Das kann nur ein gutes Spiel werden. Und wenn wir so wie zuletzt auftreten, werden wir nur schwer zu schlagen sein!“ Der Grund für die starken Auftritte in diesem Jahr sieht Bischoff vor allem in einer optimalen Vorbereitung, einer starken Trainingsbeteiligung und auch darin, dass es leichte Verschiebungen auf einigen Positionen gab. Vor allem der Rückzug des zuvor offensiv agierenden Sebastian Koltonowski war ein kluger Schachzug. Seit „Kolto“ der Abwehr-Chef ist, läuft es viel besser beim SVV, der am Sonntag neben Wolf auch auf Müller (Pfeiffersches Drüsenfieber) verzichten muss.