TSV Achim: Mit Patrick Ehrhardt kommt in Uesen der Erfolg – 4:0

Von: Björn Drinkmann

Achims Stefan Schönfeld (24) kann hier das Leder vor Uesens Jannik Janssen (27) behaupten. © Hägermann

Nur fünf Partien konnten am letzten offiziellen Spieltag der Fußball-Kreisliga ausgetragen werden, da der SVV Hülsen II sowie der SV Baden ihre Heimspiele aufgrund der Witterung absagten. Im Derby feierte der TSV Achim einen 4:0-Sieg beim TSV Uesen.

TSV Uesen - TSV Achim 0:4 (0:1). Die Gastgeber begannen offensiv, wie es Trainer Benjamin Nelle angekündigt hatte. Verpassten es allerdings, sich in den ersten 15 Minuten, in denen sie das bessere Team war, zu belohnen. Dafür traf Achims Max Brookmann mit einem Schuss, der sich trügerisch hinter Uesens Keeper Tim Sillink ins Tor senkte (32.). Im zweiten Abschnitt plätscherte das Spiel dahin, bis Patrick Ehrhardt eingewechselt wurde. Er fädelte mit seinen Aktionen gleich drei Achimer Treffer ein. Zunächst spitzelte er das Leder zu Marc Lubisch, der Probleme bei der Ballannahme hatte, den Ball im Nachsetzen aber doch noch aus kurzer Distanz im Tor unterbringen konnte (80.). Nur drei Minuten später legte Ehrhardt auf Lewin Peno auf, der mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich war (83.). Kurz vor Ende führten die Achimer eine Ecke kurz aus. Vom Elfmeterpunkt zog Ehrhardt ab, Arne Gaulke warf sich in den Schuss und verlängerte ihn per Kopf unhaltbar in den Kasten (87.). „Für mich ein hochverdienter Sieg, da Uesen nach der Anfangsphase keine Aktionen mehr nach vorne hatte. Für uns war es ein versöhnlicher Jahresabschluss. Wir wollen jetzt im neuen Jahr neu angreifen“, gab sich Achims Trainer Sven Zavelberg kämpferisch.

Pascal Deke rettet Dörverden Punkt

TSV Dörverden - TB Uphusen II 2:2 (1:0). Nach Foul an Feyzi Gören trafen die Gastgeber durch Lennart Troue vom Elfmeterpunkt (18.). In der Folge verpassten die Dörverdener eine höhere Führung und Trainer Nils Pohlner kritisierte, dass es nur mit einem 1:0 in die Pause ging. Die in der ersten Hälfte schwachen Uphuser kamen mit Schwung aus der Kabine und kamen nach Dörverdener Einwurf und schnellem Umschalten zum Ausgleich durch Michael Maul (52.). Nur drei Minuten später jubelten die Gäste erneut, da der Schuss von Spielertrainer Aykut Kaldirici von Dörverdens Tobias Deblitz unhaltbar abgefälscht wurde. Kaldirici hätte die Partie nun selbst entscheiden können, doch sein nächster Versuch klatschte an den Pfosten. So blieb die Partie spannend und die Gastgeber kamen mit der allerletzten Aktion tatsächlich noch zu einem Punkt. Die Direktabnahme vom aufgerückten Innenverteidiger Pascal Deke fand ihren Weg ins Tor (90.+3). „Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren“, befand Dörverdens Pohlner

FSV Langwedel-V. - TV Oyten II 4:2 (1:1). Die Oytener begannen offensiv und gingen nach einem schnellen Angriff, bei dem der Schuss von Felix Polacek von Langwedels Kapitän Henric Hollatz abgefälscht wurde, in Führung (15.). Polacek hätte kurz danach sofort erhöhen können, doch er scheiterte am gut reagierenden Keeper Milan Örenc. Nach Foul an Jan-Ole Ernst bekam Langwedel einen Foulelfmeter zugesprochen, den Thorben Wendt verwandelte (38.). Kurz nach dem Seitenwechsel zirkelte Louis Gehrke einen Freistoß auf den Kopf von Ole Richter, der zum 2:1 einnicken konnte (47.). Aufgrund eines vermeintlichen Fouls von Sören Grimm bekam der TVO auch einen Strafstoß zugesprochen, den Polacek zum erneuten Ausgleich nutzen konnte (63.).

Doch dann folgte der große Auftritt von Langwedels Bastian Heimbruch, der sich den Ball schnappte und ihn aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel schweißen konnte (74.). Die Oytener versuchten alles, um doch noch einen Punkt zu retten, doch sie mussten stattdessen in der Nachspielzeit noch das 2:4 durch Louis Gehrke hinnehmen (90.+2).

TSV Lohberg - TSV Bassen II 2:5 (2:2). Nach Foul an Moritz Ackermann verwandelte Cederic Rosebrock-Heemsoth den Strafstoß zur Führung (27.). Doch im Gegenzug konnte Mario Sonntag mit einem sehenswerten Lupfer über Lohbergs Keeper Torben Nodorp ausgleichen (28.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen dann die Gäste zunächst durch einen Kopfball von Max Behrens in Führung (45.+1), doch Lohbergs Max Brümmer konnte ebenfalls per Kopf noch vor der Pause ausgleichen (45.+3). Im zweiten Abschnitt waren die Gäste aber das klar bessere Team. Der eingewechselte Diyar Undav markierte das 3:2 (57.), ehe Daniel Wiechert mit einem direkten Freistoß auf 4:2 stellen konnte (63.). Auch die Gelb-Rote Karte für Sonntag wegen wiederholtem Foulspiels konnte die Bassener nicht von ihrem Weg abbringen. Nach einem Konter traf der ebenfalls eingewechselte Jannik Wiechert per Kopf zum 5:2 (82.). „Der Sieg für Bassen geht absolut in Ordnung. Aber mit unseren 25 Punkten liegen wir voll im Soll“, freut sich Lohbergs Trainer Ricardo Seidel über ein starkes Jahr 2022.

Juri Hestermann schockt Thedinghausen

TSV Thedinghausen - TSV Brunsbrock 0:3 (0:1). Bereits die dritte Pleite in Folge musste der Bezirksliga-Absteiger hinnehmen. Dabei war er in der ersten Hälfte das klar bessere Team, hatte ein deutliches Chancenplus, verpasste mehrmals knapp den Führungstreffer und musste dann aufgrund eines kapitalen Fehlers in der Hintermannschaft den Nackenschlag hinnehmen. Ein Pass im Spielaufbau landete bei Brunsbrocks Juri Hestermann, der sich nicht zwei Mal bitten ließ und cool vor Aushilfskeeper Jan-Dirk Oelfke vollendete (38.).

Im zweiten Abschnitt verwalteten die Gäste ihre Führung und ließen die Thedinghäuser kommen, die sich aber auch nicht mehr so viele aussichtsreiche Gelegenheiten herausspielen konnten. Stattdessen schlug Andre Oestmann einen Freistoß in die Mitte, wo der eingewechselte Frode Tomhave lauerte, der das Leder per Kopf zum 0:2 in die Maschen wuchtete (88.). In der Nachspielzeit setzte Oestmann mit seinem vollendeten Solo sogar noch einen drauf (90.+ 2).