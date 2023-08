Mit Alex Ruf kommt die Etelser Torgefahr

Von: Frank von Staden

Teilen

Ein Stilmittel der Uelzener, das nicht fruchtete: Denn mit hohen Bällen in den 16er war den Etelsern in der Schlussphase nicht mehr beizukommen. © vst

Nicht schön – aber am Ende doch erfolgreich verlief der Saisonauftakt für die Landesliga-Kicker des TSV Etelsen, die auf dem heimischen Schlosspark eine Halbzeit lang brauchten, um einem tief stehenden SV Teutonia Uelzen einen hauchzarten 2:1 (1:1)-Erfolg abzuringen. Der aber war dann absolut verdient, weil die Gäste im zweiten Durchgang stark abbauten und kaum noch etwas für die Offensive taten, die Platzherren indes den ersten Saisondreier dann doch einfach mehr wollten.

Etelsen – „Was wir da im ersten Abschnitt gespielt haben, hat noch unglaublich viel Luft nach oben. Der erste Kontakt, die Ballmitnahme – all das war noch nichts. Da können wir von Glück reden, dass uns Uelzen noch am Leben gelassen hat, denn wir haben ja vier 100-Prozentige zugelassen. Normal wird das in dieser Liga brutal bestraft. Danach haben wir es dann viel besser gemacht. Aber ehrlich, 34 Spieltage würde ich das so nicht durchhalten! Dieses Spiel hat mich enorme Nerven gekostet“, konstatierte da später ein sichtlich gezeichneter TSV-Trainer Björn Mickelat, der in den ersten 45 Minuten oft wie Rumpelstilzchen am Spielfeldrand agierte. So ließen die Hausherren immer wieder Konterchancen der Gäste zu, die mit einer Fünfer-Abwehrkette und Doppel-Sechs agierten.

34 Spieltage würde ich das so nicht durchhalten. Dieses Spiel hat Nerven gekostet.

Dabei lief es eigentlich wie gemalt für den TSV, der bereits nach vier Minuten mit seiner ersten Torchance in Front gehen konnte, die Neuzugang Leon Krämer zu nutzen wusste. Aber auch die erste Möglichkeit der Uelzener zappelte kurz darauf im Netz (7.). Nach einem Eckstoß wuchtete Jaari Arndt das Leder artistisch ins TSV-Gehäuse. In der Folge rettete Keeper Cedrik Dreyer erneut nach Ecke gegen Arndt (14.), Simon Gloger nach erweitertem Konter gegen den kräftigen Philipp Hatt (21.) und abermals nach Konter Dreyer gegen Winderlich als auch Lüdemann (27./30.). Mickelat: „Fahrlässig, wie wir da gestanden haben!“ Kurz vor der Pause hatten die Hausherren dennoch das 2:1 auf dem Fuß, doch Nils Koehle setzten einen von Keeper Maximilian Hülster verursachten Strafstoß gegen Simon Gloger an den Pfosten.

Nach dem Wechsel schien es so, als wenn die Gäste ihr Pulver verschossen hätten und vor allem auch mehr und mehr die Körner ausgehen würden. So gewann der TSV Etelsen an Oberwasser, ohne sich aber vorerst noch vernünftige Abschlusssituationen erspielen zu können. So langsam aber taute der nach der Pause gekommene Alex Ruf mehr und mehr auf, arbeitete sich regelrecht in diese Partie und erzielte per Kopf nach vorherigem Einwurf das viel umjubelte 2:1 (79.). Ein Kopfball von Gloger (78.) und einer von Ruf, der an der Latte landete (84.), ließen das knappe 2:1 dann letztlich auch als verdient daherkommen, zumal das letzte Aufbäumen der Gäste erst in der Nachspielzeit kam, das aber dann bis auf ein paar lange Freistöße in den TSV-16er nichts mehr einbrachte. Es wirkte, als wäre bei Uelzen nach dem 1:2 irgendwie der Stecker gezogen worden.