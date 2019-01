Mirko Radtke verstärkt den TSV Etelsen

Ottersberg – Mit dem Hallensupercup steigt am Freitagabend ab 17 Uhr in der Ottersberger Tennishalle das erste sportliche Highlight des Jahres im Kreis Verden. Als Titelverteidiger geht Fußball-Oberligist TB Uphusen an den Start. Im Zehnerfeld des von dieser Zeitung in Zusammenarbeit mit den NFV Kreis Verden organisierten Budenzaubers messen sich die Teams, die auf dem Feld auf Bezirks- oder Verbandsebene den Punkten hinterherjagen.

Gruppe 1

Für Mike Gabel steht der sportliche Erfolg gar nicht so sehr im Vordergrund. „Natürlich wollen wir auch gewinnen. Aber viel wichtiger ist doch, dass alle Spaß haben und sich keiner verletzt“, will Uphusens Co-Trainer von einer Favoritenrolle für sein Team dann auch nichts wissen: „In der Halle ist doch alles möglich. Zudem sind wir zeitgleich noch auf einem anderen Turnier vertreten und kommen nach Ottersberg mit einer Mischung aus erster und zweiter Herren sowie einem Spieler der A-Junioren.“ Soll heißen: Aus dem Oberligakader sind Kerem und Caner Sahan, Daniel Throl, Hyoungbin Park und Justin Gericke dabei. Dazu kommen noch David Airich, Ferhat Tavan und Youngster Leon Paul.

Auf ein konkretes Ziel will sich Langwedel-Völkersens Emrah Tavan nicht festlegen lassen: „Sicher wollen wir auf dieser großen Bühne, auf der wieder mächtig was los sein wird, so gut wie möglich abschneiden und uns prächtig verkaufen.“ Als Favoriten nennt der FSV-Coach Uphusen, Ottersberg, Verden und Etelsen. Im Tor werden sich bei den Rot-Schwarzen Moritz Nientkewitz und Mika-Ole Haase abwechseln, als Feldspieler haben sie Rückkehrer Jan-Ole Ernst, Eddy Kelsch, Justin Schmidt, Philipp Dondelinger, Niclas Tiedemann, Louis Gehrke, Jan-Luca Rohlfs und Dominik Zielinski an Bord.

Nachbar TSV Etelsen schielt ebenso zunächst einmal auf das Erreichen des Halbfinales. „Dann werden wir sehen, was noch geht“, meint Teammanager Nils Goerdel. Sein Team solle den Ball laufen lassen und mit Freude spielen. Da die Schlossparkkicker ohne Hallentraining daherkommen, wollen sie sich in den ersten beiden Spielen die nötige Sicherheit holen. Im Tor steht Cedric Dreyer, im Feld gibt Micha Langreder den Anführer für Spieler wie Timo Weller aus der Zweiten und Mirko Radtke. Der Mittelfeld-Mann, der in Frankfurt lebt, ist mal wieder auf Stippvisite und verstärkt die Etelser.

Mit einem jungen Kader stellt sich der MTV Riede vor, mindestens drei A-Junioren sind dabei. „Wir haben zahlreiche Verletzungen und Vorschädigungen. Da müssen einige den Hallenboden meiden“, erklärt Spartenleiter Frank Lindenberg. Aus dem Bezirksliga-Team stehen dem neuen Trainer Thorsten Eppler bei seinem Debüt Marc Lindenberg, Arne Westermann und Kai Schumacher zur Verfügung. Erster Torwart ist Jannik Schumacher, Marcel Bremer gibt den Stellvertreter. „Wir wollen uns gut verkaufen und sehen, was dabei herauskommt“, lautet das Motto von Frank Lindenberg.

Gruppe 2

Mit einem besonderen Aspekt wartet Jan Fitschen auf: „In der Halle kann man immer technisch dazulernen.“ Also nimmt der Coach des TSV Ottersberg seinen kompletten Bezirksliga-Kader mit und schickt dann immer verschiedene Teams in die Partien, damit alle zum Zug kommen. Sein zweites Motto: „Wir wollen die Leute begeistern und wieder ins Halbfinale einziehen.“

Verdens Sascha Lindhorst reist mit einem Mix aus Erster, Zweiter und U19 an, den er „Perspektiv-Mannschaft“ nennt. Aus der Landesliga-Truppe sind Kato Tavan, Amer Özer, Ibrahim Koua und Patrick Zimmermann dabei. Die Zweite vertreten Florian Heil und Maximilian Tiegelkamp, von den Niedersachsenliga-Junioren mischen Keeper Ole Brüns, Frederik Homburg, Jan-Ole Müller sowie Radif Alijan mit. „Die Vorrunde wollen wir schon überstehen. Alle haben Bock auf die Halle, mal schauen, wie das ohne Vorbereitung funktioniert“, hält sich Lindhorst zurück. Was nicht heißen soll, dass er nicht auf die Erfolge der Vorjahre mit Platz zwei und drei schielt.

Als Wundertüte nimmt der SVV Hülsen den Wettkampf auf. Co-Trainer Dave Otto, der die komplette Vorbereitung auf den Supercup in die Hände von Klaas Neumann gelegt hatte: „Wir lassen uns überraschen, gehen es ohne jede Erwartungshaltung an.“ Da viele Spieler auf der Verletztenliste stehen, tut sich ein Quintett aus dem Bezirksliga-Kader mit Kickern aus der Zweiten zusammen.

Wie immer maximal motiviert schickt Axel Sammrey seinen TV Oyten aufs Parkett. „Es soll kein reiner Juxabend werden. Natürlich sollen die Jungs auch Spaß am Fußball haben, aber wir wollen so weit wie nur möglich kommen“, peilt der Coach mindestens das Überstehen der Gruppenphase an. Den Platz im Tor nimmt der erst 17-jährige Fabian Meyer ein, da Benjamin Skupin verletzt ist und Christian Rathjen nicht zur Verfügung steht. Im Feld kommt es auf Dennis Wiedekamp, Marius Winkelmann, Pascal Döpke und Henrik Müller an.

