Mini-WM: Verden-Allers D-Jugend startet als Polen

Von: Björn Lakemann

Voller Vorfreude auf die Mini-WM: Die männliche D-Jugend der HSG Verden-Aller mit den Trainern Niels Blatt (links) und Oliver Camin trägt das polnische Nationaltrikot. © Verein

Ein echtes Handball-Highlight steht der männlichen D-Jugend der HSG Verden-Aller bevor. Am Sonnabend und Sonntag nimmt das Team des Trainerduos Niels Blatt/Oliver Camin an einer Mini-WM mit Teilnehmern aus der ganzen Bundesrepublik teil. Veranstalter ist der TSV Anderten um Marco Palazzi.

Verden – Der Cheforganisator verfügt über eine große Erfahrung in der Ausrichtung solcher Turniere – somit dürfte eine problemlose Durchführung dieses tollen Jahresauftakts sichergestellt sein. „Das wird für die Jungs sicher eine tolle Erfahrung und eine riesige Herausforderung werden. Es ist super, in der deutschlandweiten Handballfamilie auftreten zu dürfen, nachdem wir uns im vergangenen Sommer um eine Teilnahme an dieser zweitägigen Veranstaltung beworben hatten“, gibt der engagierte Coach Niels Blatt zu verstehen.

Jann Rasmus Blatt und Ben Fechner dabei

Der Verdener Nachwuchs tritt dabei in Bestbesetzung, also auch mit seinen Haupttorschützen Jann Rasmus Blatt sowie Ben Fechner, die Fahrt in die niedersächsische Landeshauptstadt an. Hintergrund: Jedes der 32 Teams repräsentiert an diesem Wochenende ein Land, das an der 28. Handball-Weltmeisterschaft (11. bis 29. Januar in Polen und Schweden) der Männer teilnimmt. Dabei trägt das Team von der Aller das Nationaltrikot der Polen, die an den beiden Nachwuchs-Turniertagen auch Gegner der Herren-Nationalmannschaft in Bremen und eben Hannover sind.

Und die Kontrahenten der HSG bei diesem Event sind, zumindest von den Namen her, nicht von Pappe. So treten unter anderem der Nachwuchs der Bundesligisten HC Erlangen sowie die D-Jugend der Füchse Berlin an. Überhaupt Berlin: Mit dem VfL Tegel sowie der Mannschaft SG AC/Eintracht Berlin geben insgesamt drei Teams aus der Bundeshauptstadt ihre Visitenkarte an der Leine ab.

Verden-Aller mit viel Rückenwind

Die Nachwuchshandballer von der Aller gehen allerdings mit Rückenwind in dieses Turnierwochenende, in dem der „Nachwuchsweltmeister“ ermittelt wird. Denn in den bisherigen fünf Saisonpartien wurden eben so viele Siege mit einer spektakulären Tordifferenz von plus 123 eingefahren. In Hannover warten dann allerdings ganz andere Kaliber.

„Wir wollen als Team antreten und die Jungs in ihrer handballerischen Entwicklung wieder ein Stück nach vorne bringen. Der Handball soll ihnen weiter viel Spaß machen“, gibt das Verdener Trainerduo das Motto für diesen handballerischen Leckerbissen vor.