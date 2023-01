Mini-WM: HSG Verden-Aller mit starker Leistung – Platz 14

Von: Björn Lakemann

Freude pur: Die D-Jugend der HSG Verden-Aller wurde 14. bei der Mini-WM. © Verein

Mit einem beachtlichen 14. Platz bei 32 teilnehmenden D-Jugend-Teams kehrten der Nachwuchshandballer der HSG Verden-Aller im Trikot Polens von der Mini-WM aus Hannover zurück. Gastgeber TSV Anderten (Island) war am Ende der entscheidende Stolperstein am zweiten Turniertag.

Verden – „In der ersten Partie am Sonnabend gegen Anderten konnten wir nach dem 9:9 nicht mehr in die Runde der besten acht Teams einziehen. Dieses Remis gelang jedoch nach einer beeindruckenden Aufholjagd nach dem 6:9. Wirklich erstaunlich, was meine Jungs in dieser Partie mental geleistet haben“, bilanzierte Coach Niels Blatt, der wegen der ohrenbetäubenden Kulisse nicht wirklich als Coach Einfluss nehmen konnte.

Der pure Wille von Ben Fechner und Jann Rasmus Blatt sorgte für den Anschluss – 8:9. Lennard Konecny gelang gar noch der Treffer zum 9:9. Ein Siebenmeterwerfen musste entscheiden. Bei der 4:5-Niederlage war Laurenz Wixmerten der Unglücksrabe, der die entscheidende Fahrkarte zog.

Erstklassiger Start der HSG Verden-Aller

In den Auftaktpartien bewies das Team von Blatt und Oliver Camin, was in ihm steckt, und legte einen erstklassigen Turnierstart hin. Zu Beginn wurde Frankreich (TuS Aumühle Wohltorf) mit 11:3 bezwungen. Auch Partie zwei war kein Problem. Saudi-Arabien (HSG Schwanewede-Neuenkirchen) hatte beim 3:10 keine Chance – im abschließenden Gruppenspiel glückte gegen Slowenien (HTS/BW96 Handball aus Schleswig-Holstein) ein 9:9. So wurde mit 5:1 Punkten gar der Sieg in Gruppe B eingetütet.

Noch am Sonnabend ging es weiter. Nach dem 9:9 gegen den Gastgeber mit, nach Meinung Blatts, unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen in einer emotionalen Partie vor mehreren Hundert Zuschauern war der Viertelfinaleinzug verbaut. Die deutliche Niederlage gegen den späteren Finalisten Südkorea (LSC Köln) hatte keinen Einfluss mehr.

Am frühen Sonntag stand zunächst die Partie gegen Brasilien (SG Pforzheim/Eutingen) auf dem Programm. Blatt: „Das war das einzige Spiel, wo meine Jungs nicht auf der Höhe waren und verdient mit 7:8 verloren.“ Dann ging es gegen Algerien (HSG Badenstedt). Mit Konecny, Japp Holldorf und Nico Michalk konnten sich drei Nachwuchsspieler besonders in den Fokus spielen“, bilanzierte Co-Trainer Camin nach dem 13:7-Erfolg.

Der Modus wollte es so, dass erneut Anderten auf der anderen Seite stand. Das Ergebnis ist bekannt und am Ende stand ein 14. Platz. „Dieser Platz bei 32 Teilnehmern aus ganz Deutschland bei dieser wahnsinnigen Atmosphäre kann nur als Erfolg gewertet werden. Wir haben die Nachwuchsteams von Erlangen, Burgdorf, Lemgo, Horneburg oder Bissendorf hinter uns gelassen“, bilanzierte das Trainerduo der Verdener.

Den Titel holte die Niederlande (Handball Leistungszentrum Friesenheim-Hochdorf) verdient gegen die Vertretung Südkoreas bei einer Veranstaltung, die sicher nicht zum letzten Mal stattfand.