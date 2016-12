Mika Haase: Ein stiller Fußballheld

18-Jähriger vom FSV Langwedel-Völkersen vom DFB ausgewählt

+ Mika Haase zeigt schon einmal auf die Landkarte, wo ihn der DFB als Fußballheld hinschicken wird: Nach Spanien. J Foto: von Staden

Langwedel - Von Frank von Staden. Nein, ein Lautsprecher ist der Langwedeler Mika Haase nicht gerade. Und auch auf dem Fußballfeld ist der 18-Jährige als Torwart der II. Herren des FSV Langwedel-Völkersen nicht derjenige, der für große Wortgefechte bekannt ist. Der Auszubildende beim Finanzamt Verden ist eher zurückhaltend. Und so war der Langwedeler doch schon sehr überrascht, als die Nachricht vom Deutschen Fußballbund (DFB) ist Haus flatterte, dass gerade er einer von 43 auserwählten „Fußballhelden“ in Niedersachsen sein soll.

Mit dem 2015 eingeführten Ehrenamtspreis „Fußballhelden“ hat der DFB seine Ehrenamtsaktion ausgebaut. Das Förderprojekt ist speziell für Kinder- und Jugendtrainer sowie Betreuer im Alter von 16 bis 30 Jahren aus der Taufe gehoben worden, die sich in den vergangenen drei Jahren in ihrem Verein durch ihre persönliche Leistung besonders verdient gemacht haben. Das besondere an der Aktion ist, dass jeder Fußballkreis in Deutschland einen Fußballhelden erhält, sodass letztlich 280 Gewinnerinnen und Gewinner, darunter 43 aus Niedersachsen, gekürt werden. Sie alle werden nun vom 22. bis 26. Mai 2017 zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien an die Costa de Barcelona-Maresme eingeladen. Neben Theorie- und Praxisworkshops ist auch ein Besuch des legendären Stadions Camp Nou, Fußballtempel des FC Barcelona, im Paket eingeschnürt.

„Klar freue ich auf die anstehende Reise. Doch ich habe wirklich nicht gewusst, dass ich dafür überhaupt vorgeschlagen wurde“, sagt Mika Haase, dessen Vater Olaf Herrenobmann beim FSV Langwedel-Völkersen ist. Er war es auch, der sich für die Nominierung seines Sprösslings stark gemacht und ihn beim DFB vorgeschlagen hat. „Es ist gar nicht so einfach einen Fussballhelden zu nominieren, der eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen möchte. Aber gerade deswegen gehört Mika dieser Titel“, ist Olaf Haase überzeugt. Er nennt auch die Gründe dafür, zählt auf: „2011 fing Mika mit 13 Jahren an, eine U7-Mannschaft zu betreuen. Zusammen mit seinem Trainerkollegen Hermann Rohlfes sorgte er dafür, dass die Zwerge mit Spass und Elan beim Training mitmachten und immer auch für einen Sieg im Spiel oder Turnier gut waren. Im Jahr darauf kam sein neuer Trainerkollege Erdwin van Turenhout. Es sprach sich auch in der Umgebung herum, dass in Langwedel gut trainiert wird. So kamen dann nach und nach immer mehr Kinder zu uns, um hier Fussball zu spielen. Im Laufe der Zeit hat Mika sich dann immer stärker mit seiner Mannschaft identifiziert. Er hat, zusammen mit seinem Trainerkollegen, Spiele, Weihnachtsfeiern, Trainingslager, Saison-Abschlussfeiern und viel mehr organisiert und durchgeführt. Drei Jahre hintereinander war er mit den Jungs und Mädchen für drei Tage beim Turnier in Goldenstedt.“

Im Februar 2013 baute der Langwedeler Fußballheld dann seinen Junior-Coach in Lüneburg, im April 2014 folgte der Übungsleiter-Schein in Barsinghausen und im April 2015 dann die Trainer-C-Lizenz in Otterndorf. Da war er 16 Jahre alt. Und das, obwohl er selbst noch weiter Fußball spielte, seinen Realschulabschluss vorantrieb und auf dem beruflichen Gymnasium dann in diesem Jahr seine Fachhochschulreife erlangte. „Außerdem hat er zwischendurch in einer Pizzaria gejobbt, um das nötige Geld zusammenzubekommen, weil er mit der 2004er-Mannschaft zum Gothia-Cup nach Schweden wollte. Und bei der jährlichen Abnahme des Sportabzeichens im MTV Langwedel half er stets mit, ohne jemals ein Dankeschön zu fordern oder zu erwarten. Er macht es einfach. Genau so sieht für mich ein Fussballheld aus“, sagt da Olaf Haase – und der Stolz des Vaters über die Wahl des DFB sprudelt da aus jedem Wort heraus.

Derzeit allerdings muss der 18-Jährige sein Engagement als Jugendtrainer ruhen lassen, denn die Ausbildung beim Verdener Finanzamt nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. „Da ich Blockunterricht habe, kann ich mich nicht voll einbringen. Deshalb trete ich derzeit kürzer. Aber wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, will ich wieder voll im Jugendbereich angreifen“, versichert Mika Haase.

Dann ist seine Auszeichnung zum Fußballhelden 2016 längst Schnee von gestern. Und das ist auch okay so. Denn der 18-jährige Langwedeler Mika Haase ist kein Lautsprecher. Und schon gar keiner, der sich auf solche Auszeichnungen zu viel einbildet.