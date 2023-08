Etelsens Björn Mickelat sieht eine reife Leistung

Von: Kai Caspers

Nervenstark traf Jarno Blicker zum 2:2-Endstand. © häg

Starke Vorstellung des TSV Etelsen: In der Nachspielzeit belohnte sich der Fußball-Landesligist mit dem Treffer zum 2:2-Endstand in Drochtersen.

Etelsen – Nach dem 2:2 (0:1) beim SV Drochtersen/Assel II war Björn Mickelat voll des Lobes. „Ich kann der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen. Sie hat sich von allen Rückschlägen nicht beeindrucken lassen und sich am Ende auch verdientermaßen belohnt“, sprach der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen von einer charakterlich reifen Leistung.

Jarno Blicker zeigt vom Punkt keine Nerven

Schon in der ersten Hälfte waren die Gäste, die bestens auf den Gegner eingestellt waren, das deutlich bessere Team. „Spielerisch und taktisch haben wir das sehr gut gemacht. Doch im Abschluss waren wir nicht konsequent genug“, entsprach der 0:1-Pausenstand für Mickelat definitiv nicht den Kräfteverhältnissen auf dem Feld. Zumal die Gastgeber ihren einzigen Angriff, den Christopher Petzold mit einem Ballverlust eingeleitet hatte, mit einem sehenswerten Kopfballtor durch Jan-Miklas Steffens (8.) belohnten. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte war es Petzold, der nach einer Ecke mit dem verdienten 1:1 (47.) zur Stelle war. Im Anschluss blieben die Etelser das dominante Team, ließen jedoch weiterhin gute Chancen aus. Als Maximilian Jäger in der 80. Minute verletzt ausscheiden musste, „sind wir in der Folge etwas zu tief gefallen“, monierte Mickelat. Eine Minute vor dem Ende drohte sogar eine Niederlage, als Niklas von Borstel den etwas zu zögerlich aus dem Tor geeilten Joel David Schulz mit einem Lupfer überwinden konnte – 2:1. Doch die Etelser hatten noch eine Antwort parat. In der Nachspielzeit (90.+5) verwandelte Jarno Blicker nach Foul an Nils Koehle einen laut Mickelat durchaus fragwürdigen Strafstoß sicher zum verdienten 2:2-Endstand. kc