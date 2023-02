Mickelat: Etelsen holt einen ohne Stallgeruch

Von: Frank von Staden

Teilen

Der Noch-Trainer und sein Nachfolger: Nils Goerdel (l.) und Björn Mickelat. © Freese, Matthias

Die Nachfolge von Nils Goerdel ist beim TSV Etelsen seit dem späten Mittwochabend geklärt. So stellte der Fußball-Landesligist der Mannschaft Björn Mickelat als neuen Coach vor. Der 42-Jährige agiert derzeit noch als spielender Co-Trainer beim Oberligisten Rotenburger SV, soll aber ab sofort mit in die Etelser Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden werden.

Etelsen/Rotenburg – Damit findet am Schlosspark ein echter Umbruch statt. „Und der ist gewollt“, betont da Etelsens sportlicher Leiter André Koopmann, der sein Amt bekanntlich ebenfalls am Saisonende abgeben wird. „Dieser Posten wird dann auch nicht mehr besetzt werden“, verrät Koopmann, der wie Nils Goerdel aber weiter im Hintergrund für die Blau-Weißen aktiv sein wird. „Nur eben in zeitlich stark abgeschwächter Form“, fügt da der scheidende Trainer schnell an, der im April 2019 das Amt vom heutigen Worpsweder Übungsleiter Gerd Buttgereit übernahm, der damals kurz vor Saisonende ausstieg, um im Abstiegskampf noch einmal ein Signal zu senden. Das kam zwar nicht an, doch die Etelser schafften dann unter dem zweifachen Familienvater Goerdel recht schnell wieder den Sprung zurück in die Landesliga. Und aus der will er sich am Saisonende dann auch verabschieden: „Deshalb hoffe ich, dass die Mannschaft weiter Vollgas gibt. Denn bei vielen Vereinen ist das schon schiefgegangen, wenn ein Trainerwechsel früh klar war. Wir müssen jetzt unbedingt gut aus den Startblöcken kommen, damit wir nach unten hin in der Tabelle genügend Abstand halten können. Und wenn wir dann Ostern ins Pokalhalbfinale einziehen würden, wäre ein weiteres Etappenziel erreicht.“

Dass der Tabellenachte diese Qualität besitzt, um die Klasse zu halten, sieht dessen Nachfolger wiederum als gegeben. Selbst bei einem Auf- oder Abstieg wird Mickelat im Sommer aber übernehmen, bestätigt er: „Der Vertrag ist für zwei Jahre und gilt ligaunabhängig.“

Für Goerdel und Koopmann ist Mickelat ein echter Glücksgriff. „Er hat eine herausragende Vita. Vor allem als Spieler – aber auch schon als Trainer. Den TuS Zeven führte er als Spielertrainer einst aus der Bezirksliga in die Landesliga. Und auch beim RSV leistet er unter Tim Ebersbach Top-Arbeit. Björn ist ein Fußballer durch und durch, lebt quasi für ihn“, schwärmt da Koopmann für den Fußball-Allrounder, der derzeit auch noch die Rotenburger U19 coacht und mit dem er zu seiner aktiven Zeit beim RSV schon gemeinsam auf Torejagd ging. „Dass jetzt einer kommt, der mal eine ganz andere Denkweise und Handschrift hat, wird der Mannschaft und hoffentlich auch dem Verein guttun“, glaubt Goerdel.

Frisch rasiert zum finalen Gespräch in Etelsen erschienen: Björn Mickelat, hier mit Fußball-Boss Alexander Coels. © Privat

Damit dann der Stallgeruch auch noch weiter abgeschwächt wird, werden sich auch René Hinrichs (geht nach Norwegen) und Tim Meyer als Co-Trainer zurückziehen. „Für eine Neubesetzung sind wir noch auf der Suche“, sagt Koopmann. Bleiben wird so nur Torwarttrainer Jörg Nienstädt.

Erste Gespräche mit Mickelat führte Etelsens sportlicher Leiter übrigens ausgerechnet auf dem Geburtstag von RSV-Übungsleiter Tim Ebersbach: „Da erzählte Björn mir beiläufig, dass er als Spieler endgültig aufhören und sich ein Traineramt in Eigenverantwortung suchen wolle. Da gingen bei mir natürlich alle Antennen hoch. Am Mittwoch hatten wir dann unser finales Gespräch.“

Mickelats aktueller Trainerkollege Tim Ebersbach unterstützt den Wechsel: „Das ist für ihn eine Riesenchance. Er möchte ambitioniert als Trainer arbeiten und findet dort eine gute, etablierte Landesliga-Mannschaft vor.“

Mickelat wählt den Schritt nun bewusst. „Im Team mit Ebbe kann man viel lernen. Mit einer B-Lizenz will man aber irgendwann auch seinen eigenen Weg gehen. Ich verspüre jetzt die Lust, mich zu verwirklichen“, erklärt er. Und warum gerade in Etelsen? „Da wird mir genau diese Chance geboten. Außerdem gibt es dort viele Spieler, gegen die ich selbst mal gespielt habe.“ Gemeinsam mit ihnen wolle er jetzt in Zukunft zusammenarbeiten und einen „schönen und sauberen Fußball spielen“. Auch trotz seines absoluten Siegeswillens bleibt der scheidende Rotenburger Co-Trainer zurückhaltend, was die Ziele mit seinem neuen Team angeht: „Wir werden jetzt nicht auf Teufel komm raus in den nächsten ein, zwei Jahren zwingend in die Oberliga aufsteigen. Da gibt es andere Mannschaften und Vereine, die ganz andere Möglichkeiten haben.“