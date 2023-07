Michele Zysk zieht es zum Verbandsligisten ATSV Habenhausen II

Von: Björn Lakemann

Künftig in der Verbandsliga für den ATSV Habenhausen II aktiv: Michele Zysk. © bjl

Mit diesem Wechsel hätten wohl die Wenigsten gerechnet. Michele Zysk, zuletzt für den TSV Morsum in der Regionsklasse aktiv, spielt in der kommenden Saison für den Verbandsligisten ATSV Habenhausen II.

Morsum/Habenhausen. „Da ich in Arsten wohne, habe ich einen Verein in der Nähe gesucht. Da hat sich Habenhausen angeboten. Da bin ich in zehn Minuten mit dem Rad bei der Halle“, begründet der 32-jährige Flügelflitzer seine Entscheidung. Den Kontakt hatte Sascha Kunze, neuer Trainer des ATSV, hergestellt. „Wir freuen uns, da wir für beide Außenpositionen einen sehr schnellen Spieler gewinnen konnten. Michele ist für jeden Gegner ein ekliger Gegenspieler“, schätzt Kunze die Qualitäten des 32-Jährigen. bjl