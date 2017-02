Michele Dahlendorf führt Primus Intschede zum 29:21-Erfolg

Verden - Nach dem 17. Spieltag in der Handball-Regionsoberliga der Frauen hält an der Tabellenspitze der Zweikampf zwischen dem TSV Intschede und dem TSV Morsum II an. Intschede gewann gegen Phoenix mit 29:21 und Morsum beim TSV Daverden mit 28:13.

Die HSG Cluvenhagen/Langwedel siegte gegen den TSV Schwarme hoch mit 30:16, während die HSG Verden-Aller II gegen den TV Sottrum mit 21:30 verlor.

TSV Intschede - HSG Phoenix II 29:21 (19:13). Der Tabellensechste war in den ersten 20 Minuten ein ernsthafter Gegner für Intschede, denn zu diesem Zeitpunkt führte der Spitzenreiter nur mit 12:11. Bis zum Halbzeitpfiff wurde der knappe Vorsprung aber durch Tempospiel bis auf 19:13 ausgebaut. In den ersten 15 Minuten der zweiten Spielhälfte waren die Gastgeber völlig von der Rolle.

Die HSG holte Tor um Tor auf und schnupperte beim 21:22 an einer dicken Überraschung. Der TSV Intschede, der auf seine A-Jugendlichen verzichten musste, fing sich aber wieder und gewann durch sieben Treffer in Folge doch noch standesgemäß mit 29:21. Erfolgreichste Torschützin beim Sieger war wieder einmal die überragende Michele Dahlendorf mit 13 Treffern.

HSG Verden-Aller II - TV Sottrum 21:30 (10:15). „Das war heute eine unterirdische Leistung meiner Mannschaft. Wir haben nie einen richtigen Zugriff bekommen“, urteilte Aller-Trainer Timo Lütje. Dabei hielt die HSG die ersten 20 Minuten bis zum 9:9 noch sehr gut mit.

Danach aber zog Sottrum das Tempo an und lag bereits zur Pause deutlich mit fünf Toren vorn. Nach dem Wechsel verkürzten die Gastgeberinnen den Rückstand noch einmal bis auf vier Tore (17:21), doch in der Endphase dominierte der Tabellenvierte aus Sottrum immer mehr und siegte gegen einen schwachen Gegner souverän mit 30:21. Trotz der Niederlage bleibt Verden-Aller II auf dem achten Tabellenplatz.

TSV Daverden - TSV Morsum II 13:28 (8:13). „Das hatten wir uns viel schwerer vorgestellt. Aber Daverden hat heute keine gute Leistung abgeliefert“, resümierte Morsums Trainer Marco Behrmann. Die Gäste übernahmen sofort die Initiative. Gestützt auf eine gute Deckung mit den starken Torhüterinnen Anette Heidmann und Antje Wilkens wurde eine 11:4-Führung herausgeworfen.

Bis zur Halbzeit verkürzte Daverden den Rückstand auf fünf Tore – 8:13. Nach dem Wechsel war von den Gastgeberinnen gar nichts mehr zu sehen. Insgesamt nur vier Tore in diesem Spielabschnitt sagen alles über die Daverdener Angriffsschwäche aus. Am Ende behauptete sich die Morsumer Reserve mühelos mit 28:13 und besitzt weiterhin alle Chancen auf die Meisterschaft.

HSG Cluvenhagen/Langwedel - TSV Schwarme 30:16 (18:12). Nach diesem deutlichen Heimerfolg weist die HSG mit 16:16 ein ausgeglichenes Punktkonto auf. „Das war heute eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben sehr gut gespielt“, war Cluvenhagens Trainerin Svenja Vast zufrieden.

Nur in den ersten zehn Minuten hielt Schwarme bis zum 7:7 die Partie offen. Bis zur Pause setzte sich die HSG aber schon auf 18:12 ab und hatte alle Trümpfe in der Hand. Nach dem Wechsel blieben die Gastgeberinnen konzentriert und bauten den Vorsprung kontinuierlich bis zum Endstand von 30:16 aus. Julia Guroll und Katharina Warnke waren bei der HSG je siebenmal erfolgreich.

jho