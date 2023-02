TV Oyten: Michel Schack kehrt zurück

Von: Kai Caspers

Bereits in der B-Jugend trug Michel Schack das Trikot des TV Oyten. Nach einigen Jahren beim HC Bremen kehrt der Youngster nun zum TVO zurück. Archi © häg

Der Kader des Handball-Oberligisten TV Oyten für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. Mit Michel Schack kehrt ein Spieler mit Stallgeruch vom HC Bremen zum TVO zurück.

Oyten – Dritter Neuzugang für Handball-Oberligist TV Oyten: Vor dem richtungsweisenden Kellerduell gegen den Elsflether TB (So., 17 Uhr) hat Michel Schack vom Ligarivalen HC Bremen dem Team von Lars Müller-Dormann und Marc Winter seine Zusage für die nächste Saison gegeben. Der 18-Jährige trug schon in der B-Jugend das Oytener Trikot, ehe es ihn zum HC zog. Dort spielt er aktuell für die A-Jugend in der Bundesliga. Aber auch bei den Herren kam Schack in dieser Saison bereits in der Oberliga zum Einsatz und erzielte im Hinspiel bei der klaren 24:33-Niederlage der Bremer in Oyten vier Treffer.

TVO-Trainer Marc Winter freut sich über den nächsten Youngster

„Für Michel ist der TVO kein Neuland. Denn mit dem einen oder anderen hat er ja schon in einer Mannschaft gespielt. Aber auch wir Trainer kennen ihn noch aus unserer Zeit in Bremen und wissen somit um seine Qualitäten“, freut sich Winter, „dass wir einen weiteren jungen Spieler von unserem Konzept überzeugen konnten. Wichtig ist, dass er die nötige Spielpraxis bekommt. Und das ist bei uns auf jeden Fall gegeben“, sieht der Oytener Trainer Schack in erster Linie auf Linksaußen. Winter: „Aber er kann durchaus auch auf der Mitte spielen. Das hat Michel in der Vergangenheit schon bewiesen.“

Im Kellerduell gegen Elsfleth zählt nur ein Sieg

Vor dem Duell gegen Elsfleth lässt Marc Winter keine zwei Meinungen gelten. „Für uns gibt es keine Ausreden mehr. Wollen wir nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel geraten, muss aus den nächsten beiden Heimspielen etwas Zählbares her. Aber das wissen die Jungs auch ganz genau“, macht sich der TVO-Coach bezüglich der Motivation keine Gedanken. Auch die 22:52-Abreibung in Habenhausen ist nach einer Woche Spielpause längst abgehakt. Winter: „Wir haben die Zeit genutzt und konnten zuletzt fast schon wieder mit der kompletten Truppe trainieren. Lediglich hinter den Einsätzen von Torhüter Julius Timm, der sich krank abgemeldet hat, sowie dem in Habenhausen mit Problemen an der Leiste ausgewechselten Mattis Brüns steht noch ein kleines Fragezeichen.“ Dafür kehrt Kapitän und Abwehrchef Timo Blau zurück. Auch Marc Lange und Maximilian Sell stehen wieder zur Verfügung. Noch im Hinspiel hatten die Oytener am Ende klar verloren. „Aber zu der Phase hatte Elsfleth auch einen echten Lauf. Aktuell dürfte das Selbstvertrauen sicher nicht so groß sein“, verweist Winter auf den letzten Sieg des ETB im November. kc