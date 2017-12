Michel Schack führt SG Achim/Baden zum 18:13

Verden - Im Lokalderby der Handball-Landesliga feierte der Tabellenvorletzte SG Achim/Baden einen überraschenden 18:13 (10:5)-Erfolg bei der HSG Verden-Aller.

Entsprechend fiel dann auch das Fazit des Verdener Trainergespanns Sven Klaasen und Lars Blatt aus. Beide hatten ihr Team im Vorfeld davor gewarnt, das 24:11 aus dem Hinspiel als Maßstab zu nehmen. „Die Jungs haben nie die richtige Einstellung zum Spiel gefunden und unsere Anweisungen nicht befolgt“, kritisierte das Duo. „Wichtig ist, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen.“

SG-Coach Thorben Schmidt war natürlich hoch zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Das war ein guter Jahresabschluss. Wir haben unsere guten Trainingsleistungen bestätigt. Entscheidend für den Sieg war unsere gute Abwehrarbeit“, freute er sich über den zweiten Saisonsieg. Die Gastgeber hatten zunächst ein 4:2 (12.) vorgelegt, ehe sie den Faden verloren.

Die SG übernahm nun die Kontrolle und ging dank der guten Deckungsarbeit und den daraus resultierenden Ballgewinnen mit einem 10:5 in die Pause. In der zweiten Hälfte verkürzten die Verdener zunächst auf 10:13 (33.). Danach blieben beide Teams sechs Minuten ohne Treffer. Mit einem Doppelpack sorgte Michel Schack, Haupttorschütze der SG und überragender Spieler, alles klar. Vier Minuten vor dem Abpfiff führten die Gäste 16:12. In der restlichen Spielzeit gelang Verden keine Ergebnisverbesserung mehr.

Tore HSG Verden-Aller: Luca Riechelmann (4/2), Tom Lasse Blatt (4), Niklas Nowak (1), Lasse Metzing (1), Louis Beyer (3). Tore SG Achim/Baden: Lukas Seliger (2), Jonas Warnke (1), Paul Seliger (1), Elias Kuckuck (1), Michel Schack (7), Bjarne Langner (2), Clemens Schultz (3/1), Luis Müller (1).