Kreisliga: Michael Maul lässt Uphuser Reserve spät jubeln – 3:2

Von: Björn Drinkmann

Keine Chance hat Bassens Justin Toonen in diesem Kopfballduell gegen Uphusens David van der Leij. © Woelki

Der TSV Etelsen verteidigte durch einen 3:1-Erfolg über den TSV Achim den Platz an der Sonne in der Fußball-Kreisliga. Keine Veränderung auch im Tabellenkeller. Während der TV Oyten II gegen Dörverden mit 0:3 unterlag, war Schlusslicht SVV Hülsen II mangels Personal nicht zur Partie beim FSV Langwedel-Völkersen angetreten.

Verden – TV Oyten II - TSV Dörverden 0:3 (0:1). Beide Teams lieferten sich eine unansehnliche Partie mit vielen Freistößen. Die einzige Torchance aus dem Spiel heraus verwertete Lennart Troue (35.). Sehr zum Ärger von TVO-Trainer Steffen Rathjen, da der Schiedsrichter den Ball zuvor abgefälscht hatte und hätte unterbrechen müssen. Nach einer Ecke erhöhte Yannick Bögelsack auf 2:0 (68.). Der eingewechselte Meik Kothrade hätte dann kurz danach verkürzen können, doch er scheiterte mit seinem Strafstoß an Dörverdens Keeper Peer Geier. Danach hatten die Oytener einige gute Gelegenheiten per Freistoß, vermochten dieses aber nicht zu nutzen. Wie es besser geht, zeigte Dörverdens Feyzi Gören. Er zirkelte das Leder aus 18 Metern sehenswert zum 3:0-Endstand in den Winkel (85.).

Etelser Reserve verteidigt durch 3:1-Erfolg über den TSV Achim die Tabellenspitze

TSV Etelsen II - TSV Achim 3:1 (3:0). Dank einer überragenden ersten Halbzeit festigten die Etelser die Tabellenführung. Dabei hätten die Gastgeber zur Pause sogar noch höher führen können. Unter anderem setzte Joscha Friesacher das Leder aus fünf Metern völlig unbedrängt über das Tor. Dafür hatten Mirko Haase mithilfe der Unterkante der Latte (10.) und Tim Ole Wahl mit seinem nicht unhaltbar scheinenden Schuss (12.) früh für das 2:0 gesorgt. Friesacher, der gekonnt einen Gegenspieler im Strafraum aussteigen ließ, ließ auch Achims Torhüter Hasen Kato keine Chance – 3:0 (26.). Nach dem Wechsel verflachte die Partie zusehends. Es gab auf beiden Seiten so gut wie keine Tormöglichkeiten. Die etwas besseren Chancen hatten die Achimer, die durch Fabian Schmidt immerhin noch zum 1:3 (87.) kamen.

TSV Brunsbrock - SV Hönisch 1:5 (0:3). Von einem rabenschwarzen Tag sprach Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant: „Was wir uns in der ersten Halbzeit an Abspielfehlern geleistet haben, das ging gar nicht.“ Tugay Dogru nahm die Brunsbrocker mehr oder weniger im Alleingang auseinander. Zunächst schaltete er nach einem flach ausgeführten Freistoß am schnellsten und vollendete zum 0:1 (10.). Dann profitierte er von einem katastrophalen Fehlpass von Tobias Bening (15.). Per Konter sorgte Alper Dogru noch vor der Pause für das 0:3 (43.). Die zweite Halbzeit begannen die Roten Teufel engagiert und hätten durchaus verkürzen können. Stattdessen traf Tugay Dogru erneut nach einem Konter zum 0:4 (66.) und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Nach Flanke von Tom Voßhardt gelang Juri Hestermann zwar immerhin das 1:4 (83.), doch Dogru hatte noch etwas zu bieten und markierte mit einem sehenswerten Treffer von der Grundlinie den 5:1-Endstand (89.).

Brunsbrocks Nils Vierkant nach Niederlage gegen Hönisch bedient

TSV Thedinghausen - TSV Uesen 3:0 (1:0). Einen Arbeitssieg verbuchte der Tabellenzweite aus Thedinghausen. Konnte Uesens Torhüter Kai Sedlasek einen Schuss von Hendrik Günther noch parieren, war er gegen den Nachschuss von Luca Bormann machtlos – 1:0 (32.). Sebastian Wöltjen hätte mit der ersten richtig guten Chance für Uesen ausgleichen können, doch sein Schuss klatschte an den Pfosten. Fast im direkten Gegenzug erhöhten die Gastgeber auf 2:0 (67.). Jannik Gudegast bekam im Zentrum zu viel Platz, lief in den Strafraum und schloss entschlossen ab. Erneut Gudegast zeichnete nach punktgenauer Flanke von Günther für den 3:0-Endstand (76.) verantwortlich.

TSV Bassen II - TB Uphusen II 2:3 (2:1). Eine 2:0-Führung reichte den Gastgebern nicht zum Sieg. Nach Flanke von Kevin Segelken traf Daniel Wiechert zum 1:0 (11.). Nur fünf Minuten später war Wiechert erneut zur Stelle – 2:0. „Danach haben wir versäumt, das dritte Tor zu machen“, kritisierte Bassens Trainer Marius Wagener. Stattdessen verkürzten die Gäste durch Sönke Peno nach einer Ecke auf 1:2 (25.). Dank ihrer enormen Zweikampfstärke hatten die Uphuser im Mittelfeld immer wieder Ballgewinne und Spielertrainer Aykut Kaldirici traf zum 2:2 (68.). Obwohl dessen Bruder Mehmet Kaldirici mit einer Ampelkarte (82.) vom Platz musste, gelang den Uphusern noch der Siegtreffer. Nach einem Konter war Michael Maul mit dem 2:3 (87.) zur Stelle. „Unter dem Strich geht die Niederlage aber in Ordnung, da wir in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind“, so Wagener.

TSV Lohberg - SV Baden 4:1 (0:0). Trotz des Erfolgs haderte Ricardo Seidel mit der Chancenverwertung. „Wir haben zweimal Latte und einmal Pfosten getroffen. Das ist natürlich bitter. Aber wir hätten schon mehr aus unseren Möglichkeiten machen müssen“, so Lohbergs Trainer. Erst nach einer guten Stunde traf Felix Hellwinkel per Seitfallzieher zum erlösenden 1:0 (61.). Cederic Rosebrock erhöhte auf 2:0 (71.), ehe Moritz Ackermann per Kopf das 3:0 (76.) erzielte. Zwar verkürzte Badens Erdal Yüksel auf 1:3 (78.), doch erneut Ackermann (90.+3) stellte den alten Abstand wieder her. Seidel: „Das waren unter dem Strich drei ganz wichtige Punkte für uns.“ bdr