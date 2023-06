Micha Langreder sagt Ja zum SVV Hülsen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wechsel nach Hülsen perfekt: Micha Langreder (vorne), der aus beruflichen Gründen nach acht Jahren in Etelsen aussteigt, trägt künftig das Trikot des Bezirksligisten.

Der Wechsel zum SVV Hülsen ist perfekt: Micha Langreder trägt in der nächsten Saison das Trikot des Fußball-Bezirksligisten. „Ich hatte mehrere Angebote auch aus dem Nienburger Raum, in Hülsen sehe ich das ambitionierteste“, bestätigte der defensive Mittelfeldspieler des TSV Etelsen am Donnerstag auf Nachfrage seinen Entschluss.

Hülsen/Etelsen – Der Abschied vom Schlosspark aus beruflichen Gründen steht ja schon eine Weile fest, „und es ist keine Entscheidung gegen Etelsen. Es fällt mir ungeheuer schwer. Ich hatte tolle acht Jahre hier, so lange bin ich vorher noch nie bei einem Verein gewesen. In der Jugend war ich ja praktisch ein Wandervogel.“

TSV Etelsen für Langreder Heimat

Selbst beim Heimatverein SV Erichshagen blieb Langreder einst nur drei Jahre, was schon das Maximum war. Werder-Jugend, SC Weyhe, FC Verden 04, VfL Osnabrück und SV Meppen lauteten weitere Stationen des Sechsers, ehe er 2015 von Arminia Hannover an den Schlosspark kam. „Etelsen kann ich ohne Umschweife als meine Heimat bezeichnen“, geht Langreder mit mehr als einem weinenden Auge. Immer mal wieder hatte er sich für einen Weggang entschlossen, dann aber regelmäßig doch seine Zusage bei den Blau-Weißen gegeben: „In der Winterpause wurde es dann schon richtig konkreter, da habe ich viele Gespräche geführt und Verständnis gefunden.“

Im Oktober 2021 hatte der Blondschopf die elterliche Firma in Nienburg übernommen und steht seitdem mehr in der Verantwortung, kümmert sich im Ingenieurs-Büro um den Brandschutz. Weitere Aufgaben verteilen sich auf die Familie: „Das ist natürlich eine ganz andere Situation als während meines Studiums in Bremen, da liegt Etelsen ja in der Nähe.“

Klar will ich mit der Mannschaft oben mitspielen. Ich habe gesehen, dass dort das Publikum mitgenommen wird, die Atmosphäre ist richtig gut. Und das junge Team ist hungrig. Ich werde mich voll reinhauen.

Nun also ein geringerer Aufwand – das zeigt sich schon daran, dass in Hülsen nur zweimal statt dreimal wie am Schlosspark trainiert wird. Und sollte es aus beruflichen Gründen mal eng werden, dürfte ihm eine wöchentliche Einheit beim SVV erlaubt sein. Was nichts an den Ambitionen des Micha Langreder ändert: „Klar will ich mit der Mannschaft oben mitspielen. Ich habe gesehen, dass dort das Publikum mitgenommen wird, die Atmosphäre ist richtig gut. Und das junge Team ist hungrig. Ich werde mich voll reinhauen.“