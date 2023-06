Meyer wird für sein Lebenswerk geehrt

Von: Frank von Staden

Schiedsrichter und Jungschiedsrichter des Jahres auf einen Blick: Hans-Jürgen Meyer und Linus Tieskötter. © Holsten

Die Saison der Fußball-Schiedsrichter im Landkreis Verden, sie hatte wahrlich nicht nur Höhen. Das wurde jetzt auf der Jahresabschlussveranstaltung, die in Achim stattfand, durchaus deutlich. Daniel Ballin und Bilel Bourkhis führten dabei gemeinsam durch die Veranstaltung.

Achim – Zunächst richtete allerdings der Kreisvorsitzende, Kurt Thies, einige Grußworte an die Gemeinschaft und malte dabei ebenfalls ein eher graues Bild. Die Zahl an verbalen, aber auch körperlichen Attacken auf Schiedsrichter/innen hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht. Thies: „So kann und darf es in der kommenden Saison nicht weitergehen!“

Der KSA verabschiedete danach sein verdientes und langjähriges Mitglied Hans-Jürgen Meyer, der für sein „Lebenswerk“ in der Verdener Schiedsrichtergemeinschaft den Titel „Schiedsrichter des Jahres“ erhielt. Als weitere positive Neuigkeit konnte von einem Zuwachs von aktiven Schiedsrichtern im in der abgelaufenen Saison von rund 23 Prozent berichtet werden. Dieser Personalgewinn macht es deshalb möglich, dass im kommenden Jahr neben der 2. Herren-Kreisklasse auch die U13-Junioren in der Kreisliga wieder mit neutralen Unparteiischen besetzt werden kann. Ein Grund für den Zuwachs ist auch ein neues Modell der Anwärterlehrgänge, bei dem sich mehrere Vereine aus einer Region, die bereits über eine gewisse Anzahl an Interessierten verfügen, zusammenschließen und die Organisation des Lehrgangs in Absprache mit den Lehrwarten Daniel Ballin und Bastian Grimmelmann gestalten. Von diesen wurde dieses Jahr sowohl ein Lehrgang in Ottersberg als auch ein Lehrgang in Verden durchgeführt, mit denen zusammengerechnet 35 neue Unparteiische akquiriert werden konnten. Den Abschluss bildeten die Ehrungen. th/vst

Alle Ehrungen auf einen Blick 10 Jahre Schiedsrichtertätigkeit: Sascha Fricke (SV Baden), Rune Beil (TSV Brunsbrock), Malte Wintjen (FSV Langwedel-Völkersen), Darius Wöhrmann (TSV Ottersberg), Tom Holsten (TSV Bassen), Daniel Ballin (TSV Etelsen); 15 Jahre: Matthias Habrecht (FSV Langwedel-Völkersen), Jürgen Schönhoff (TSV Achim), Kim-Jasmin Meineke (TSV Brunsbrock); 25 Jahre: Andreas Minge (TSV Uesen); 30 Jahre: Heiko Rex (TSV Jahn Westen); 40 Jahre: Boris Jeromin (BFC Verden), Frank Oetting (FSV Langwedel-Völkersen), Uwe Stolte (SV Wahnebergen); 45 Jahre: Rolf Tietjen (TSV Achim); SR des Jahres: Hans-Jürgen Meyer (TSV Etelsen); Jung-SR des Jahres: Linus Tieskötter (TV Oyten).