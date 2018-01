Daverden - Enorm wichtiger Sieg für den TSV Daverden II in der Handball-Landesklasse: Beim Tabellenzweiten SG Buntentor/Neustadt behauptete sich das Team von Gerd Meyer mit 34:30 (16:14) und behält die Aufstiegsränge damit weiter fest im Blick. Zudem fügten die Gäste den Bremern die zweite Heimniederlage am Stück zu.

Doch bis es so weit war, galt es Schwerstarbeit für die Gäste zu verrichten. Zunächst lag die Landesliga-Reserve nach einem Doppelschlag von Jannis Hördt mit 7:5 (10.) in Front. Doch Buntentor kämpfte und glich aus (9:9, 18.). Das Meyer-Team setzte die nächste Attacke, doch die Bremer blieben ungerührt und glichen beim 21:21 (39.) letztmalig aus. Daverden blieb stark und Oliver Hildebrandt setzte mit seinem einzigen Treffer zum 24:21 (42.) das richtige Signal. Ein Schock für Buntentor und spätestens als der sichere Siebenmeter-Vollstrecker Benjamin Fleischer zum 31:28 (55.) traf, war die Messe gelesen.

„Und Buntentor ist keine Laufkundschaft“, freute sich Trainer Meyer über den doppelten Punktgewinn in der Fremde. Ein Sonderlob verdiente sich der junge Keeper Dennis Emigholz, der seinem Team in der Schlussphase den nötigen Rückhalt gab. „Am kommenden Wochenende steht das Rückspiel in Grasberg auf dem Programm. Da haben wir was gut zu machen“, so Meyer beim Gedanken an die Niederlage im Hinspiel.

bjl