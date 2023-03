Daverdens Henning Meyer: Müssen anfangen zu punkten

Von: Kai Caspers

Steht gegen Schwanewede wieder zur Verfügung: Daverdens Rückraumspieler Jannes Mahlmann. © häg

Handball-Verbandsligist TSV Daverden benötigt im Kampf um den anvisierten Klassenerhalt jeden Punkt. Ausgerechnet in dieser Situation stellt sich mit der HSG Schwanewede/Neuenkirchen (Sa., 17.30 Uhr) der aktuelle Tabellenvierte beim Team von Henning Meyer vor und kommt mit der Empfehlung von sechs Siegen aus den vergangenen sieben Spielen.

Daverden – Für Meyer spielt das jedoch keine große Rolle. „Das ist sicher eine gute Truppe. Aber wir gucken mal, wie sie denn ohne Backe klarkommen. Außerdem ist mir der Gegner in unserer Situation egal. Wollen wir die Liga noch halten, müssen wir langsam anfangen zu punkten“, versprüht Daverdens Trainer durchaus Optimismus. Dass die Gäste zu schlagen sind, beweist die HSG-Pleite in Seevetal. „Aber dann müssen wir vor allen Dingen im Abschluss deutlich konzentrierter sein. Darüber hinaus wäre es wichtig, dass alle mit der nötigen Portion Selbstvertrauen in die Partie gegen und Lennat Fettin es nicht wieder alleine richten muss“, so Meyer. Fehlen wird mit Meisloh, Beuße, Gätjen und Fromm jedoch ein Quartett. Dafür sind Fastenau und Mahlmann wieder dabei. kc