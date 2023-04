Meyer: Hülsens Leader fehlt im Derby

+ © vst Fehlt am Montag: SVV-Kapitän Marcel Meyer (Mitte). © vst

Am Ostermontag kann der SVV Hülsen seine beeindruckende Rückrundenserie ohne Niederlage weiter ausbauen, erwartet das „Team der Stunde“ den abstiegsbedrohten TSV Bassen zum Derby. Doch gelingt ein weiterer Sieg auch ohne den Leader Marcel Meyer?

Hülsen/Bassen – Es bleibt dabei: Dem SVV Hülsen ist in der Bezirksliga-Rückrunde nur ganz, ganz schwer beizukommen. Das liegt vor allem auch daran, dass sein Leader Marcel Meyer derzeit verletzungsfrei ist. „Das war in der Hinrunde nicht so. Deshalb haben wir zu dem Zeitpunkt sehr durchwachsen gespielt“, klärt da SVV-Coach Uwe Bischoff auf. Am Ostermontag wird der Kapitän aber fehlen (5. Gelbe). Ein Vorteil für den dann gastierenden TSV Bassen?

Zumal auch Quiring (Gelb-Rot) sowie weiter die verletzten Wolf und Müller nicht dabei sein werden. Bischoff will die Ausfälle aber gar nicht erst gelten lassen, sagt: „Wir sind stark genug, um diese auffangen zu können. Wir hatten am Dienstag 22 Spieler beim Training und so gegen den TSV Bassen personell die Qual der Wahl!“

Die Gäste, die sich selbst als krasser Außenseiter in diesem Derby sehen (O-Ton Co-Trainer Kai Wessel: „Hülsen ist momentan eine echte Hausnummer. Da plant man nicht mal eben drei Punkte ein. Aber es wäre doch schön, wenn wir uns zumindest einen Zähler dort erschleichen könnten!“). Wie im Hinspiel, als die Grün-Roten vor allem über Konter zu einem 3:2 kamen. Ob die Grün-Roten erneut auf Sturmtank Daniel Wiechert im Abstiegskampf bauen können, „steht noch nicht fest“, so Wessel.