Meyer hält im Wümme-Derby hochverdienten Punkt fest

Vorbei an Ottersbergs Ogur Beslenmis (17), Drilon Demaku als auch an Fischerhudes Keeper Fabian Meyer sowie Jendrik Blanke (h.) geht der Percani-Freistoß zum 1:1 ins Tor.

Es war nur ein kurzer Satz, der Fischerhudes Kapitän Kevin Sammann nach dem 1:1 (1:0) im Wümme-Derby gegen den TSV Ottersberg auf heimischem Terrain über die Lippen kam: „Zwei absolut verschenkte Punkte – hoffentlich tun die uns später nicht noch weh.“

Fischerhude/Ottersberg – 45 Minuten lang waren die Platzherren am Sonntag klar überlegen, waren nicht nur kämpferisch, sondern auch läuferisch und spielerisch besser und erarbeiteten sich Chancen, um letztlich mit 4:0 oder gar 5:0 in die Pause zu gehen. Ob Jona Oesterling sowie Jan Kuper, die nacheinander am bis dahin besten Ottersberger, Keeper Leon Seeger, scheiterten (19.) oder aber Henning Wiechmann (22.) und Jannis Krenz (24.) – das Sportgerät wollte einfach nicht in die Maschen. So blieb es dann beim einzigen Treffer in dieser Hälfte, den Jan Schröder bereits mit dem ersten Angriff nach Kuper-Zuspiel und folgendem Solo erzielen konnte (1.). „Schade und bitter, dass wir uns nicht haben mehr belohnen können. Denn Ottersberg fand ja gar nicht statt. Wir dagegen haben es richtig gut gemacht“, haderte da später Fischerhudes Coach Vitalij Kalteis mit den zahlreich vergebenen Chancen. Sein Pendant Axel Sammrey hätte da auch durchaus gern den Mantel des Schweigens über diesen Durchgang gelegt: „Das war nichts – gar nichts. Wir waren quasi gar nicht auf dem Platz!“

Das änderte sich nach Wiederanpfiff. Jetzt nahmen die Gäste das Derby auf sehr schwer zu bespielendem Geläuf an, standen enger am Mann und gingen nun auch konsequenter in die Zweikämpfe. „Das war um Längen besser. Deshalb war der Ausgleich auch verdient“, so Sammrey. Kalteis sah diesen Treffer durch Egzon Percani, dessen Freistoß seinen Weg durch Freund und Feind ins Fischerhuder Tor fand (47.), eher als ein „völlig unglückliches Eiertor, das uns ein wenig aus dem Konzept gebracht hat.“ Denn je länger die Partie dauerte, desto mehr wollten die Gastgeber den so dringlich benötigten Dreier im Abstiegskampf erzwingen, verloren dadurch aber mehr und mehr ihre spielerische Linie und vor allem im Aufbau zu schnell den Ball. „Das hätten wir besser lösen können. Viel besser. Darüber müssen wir reden“, meinte da Kalteis später.

Und nach 73. Minute hätte es gar 1:2 aus Sicht der Fischerhuder stehen können. Doch einen von Jendrik Blanke an Fabio Batke verursachte Foulstrafstoß konnte Daniel Throl nicht unterbringen, scheiterte am glänzend reagierenden Fabian Meyer im TSV-Gehäuse. Auf der anderen Seite hatte letztlich noch einmal Jan Schröder nach einem Konter über Dennis Klee Pech, als dieser nur die Latte traf (85.).

„Letztlich hatten wir heute einen Dreier nicht verdient. Fischerhude hat sich diesen Punkt aufgrund der ersten 45 Minuten absolut verdient. Erfreulich bei uns war dann nur, dass wir uns in der zweiten Spielhälfte in die Partie gebissen haben“, meinte Sammrey abschließend.