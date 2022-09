TSV Bassen: Meyer-Führung nur ein Strohfeuer

Von: Frank von Staden

Marlon Richert (am Ball) war mit Kapitän Mark Moffat noch einer der auffälligeren Akteure des TSV Bassen gegen den TV Sottrum. © von Staden

Der TSV Bassen taumelt in der Fußball-Bezirksliga weiter Richtung Tabellenende. So wurde es auch am Sonntag nichts mit dem zweiten Saisonsieg, musste sich das Team von der Dohmstraße letztlich einem besser und in den entscheidenden Momenten einfach cleverer agierenden TV Sottrum mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Mit weiterhin nur vier Zählern aus nun sechs Partien rangieren die Grün-Roten auf Abstiegsplatz 16.

Bassen – „Kämpferisch war es okay, spielerisch hatten wir einige gute Ansätze. Letztlich aber war Sottrum dann auch die bessere Mannschaft. Deshalb geht das Ergebnis so auch absolut in Ordnung“, konstatierte da später Bassens Co-Trainer Kai Wessel und sein „Chef“ Dennis Wiedekamp fügte an: „Eigentlich war es ein ganz gutes Spiel von uns, auf dem wir weiter aufbauen können.“ Dass der Sieg auch in der Höhe verdient war, befand später auch Sottrums Übungsleiter Dariusz Sztorc, der sein Team in allen Belangen überlegen sah: „Wir waren technisch, taktisch und auch spielerisch einfach reifer als Bassen. Am Ende hat sich die Qualität dann durchgesetzt, auch wenn uns das 0:1 schon ein wenig überrascht hat.“ Überrascht aus dem Grunde, weil der Bassener Treffer durch Marcel Meyer (33.), den Mark Moffat vorlegte, nach dem ersten und auch im Grunde einzigen konstruktiven Angriff der Hausherren im ersten Abschnitt fiel. „Stimmt, in den ersten 45 Minuten war vieles noch Stückwerk. Dafür haben wir es im zweiten Durchgang viel besser gemacht“, so Wessel. Sztorc murrte dagegen: „Wir müssen bis zu diesem Zeitpunkt ja schon klar führen, hatten durch Yannick Böhling, Matthias Michaelis, Helge Osmers und Lennart Holzkamm beste Torgelegenheiten!“ Alle vermochte aber Bassens stärkster Akteur, Keeper Fabian Purpus, zu vereiteln. Dennoch kamen die Gäste noch vor der Pause zum1:1 durch einen „Kann-Strafstoß“, den Janis Enßle an Holzkamm verursachte und den Sinan Reiter cool verwandelte (40.).

Marcel Meyer (rotes Trikot) trifft hier für Bassen zum 1:0 gegen den TV Sottrum. Am Ende aber standen die Hausherren beim 1:3 wieder einmal mit leeren Händen da. © von Staden

Nach dem Wechsel kamen die Platzherren dann besser ins Spiel, verbuchten durch den jungen Marlon Richert auch einige gute Chancen, nachdem dieser schon kurz vor dem Pausenpfiff an TVS-Schlussmann Tobias Engel gescheitert war. Letztlich aber war das im Angriff dann zu wenig, um den Favoriten ernsthaft ins Wanken zu bringen. Wie es geht, zeigten die Gäste dann in Minute 67, als Holzkamm einen schnellen Konter mustergültig vollendete. Jannik Rosebrock (85.) machte dann nach einem Freistoß im Nachfassen alles klar. Schon zuvor hätte der durchbrechende Yannick Böhling (81.) auf 3:1 stellen müssen, fand aber in Purpus seinen Meister.