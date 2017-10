Meyer: „Blaue Flecke? Augen zu und durch“

Oyten - Von Björn Lakemann. Wenn sich der TV Oyten in der Handball-Bundesliga der A-Jugend auf eines verlassen kann, ist es sein Kreisläuferduo Timo Blau und Malte Meyer. Blau flog am Tag vor dem Match in Kiel aus Wien von einer Kursfahrt ein. In der Deckung bildet das Duo einen starken Innenblock, der gegen die Schwergewichte in der Eliteliga allerdings Schwerstarbeit zu verrichten hat. Im Gespräch mit dieser Zeitung geben sie einen Einblick ins Innenleben ihres Clubs.

Gegen euch als Kreisläuferduo geht es in der Bundesliga sicher knallhart zur Sache. Habt ihr nach den bisherigen Begegnungen schon die blauen Flecke gezählt?

Malte Meyer: Gezählt wird da nicht. Augen zu und durch, außer beim Torwurf (schmunzelt). Als Kreisläufer hat man ja keine andere Wahl – und das gehört auf dem Niveau einfach dazu. In der Bundesliga ist halt alles viel schneller, wir können schon mal sehen, was uns im Seniorenbereich erwartet. Timo Blau: Da bekommen wir schon einiges ab. Aber das war uns klar, wir können uns nicht beschweren. Aber vor allem bei unserem Gastspiel in Potsdam ging es doch schon härter zur Sache. Unfair ist es in meinen Augen eher, wenn Spieler den Schiedsrichtern sagen wollen, was sie zu pfeifen haben.

Gibt es eine Hierarchie unter euch Kreisläufern?

Meyer: Nein, wir gehen komplett gleich ran. Das ist eine reine Trainerentscheidung. Im Training herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf, wir puschen uns gegenseitig. Im Spiel bilden wir beide ja den Mittelblock und zudem müssen wir als ganzes Team gut zusammenarbeiten. Sonst funktioniert es nicht. Blau: Es schafft nun mal kein Spieler 60 Minuten durchzuspielen. Malte und ich ergänzen uns und ich denke, wir sind als Innenblock gesetzt. Unser Umgang miteinander ist überaus fair und viel hängt an der Tagesform.

In eurem Team steckt noch einiges an Nachholbedarf. Was kann verbessert werden?

Meyer: Insbesondere an unserem Tempospiel müssen wir noch arbeiten. Das trifft gerade in der zweiten Halbzeit zu und wir sollten einfach mehr im Kollektiv spielen. Wir müssen alles daran setzen, uns in jedem Spiel zu verbessern. Als Aufsteiger in die Bundesliga müssen wir ohne Internat wie bei vielen anderen Tams noch mehr geben. Blau: Ich denke mal, wir können noch sehr viel verbessern und auch das Spiel über den Kreis kann noch gesteigert werden. Zudem fehlen uns die einfachen Tore und dafür müssen wir halt noch mehr ins Tempospiel kommen. Das hat uns der THW Kiel beim 19:32 blendend vorgemacht. Weiterhin gilt es auch, die Außenpositionen mehr einzubinden und den Positionsangriff zu verbessern.

Wo liegen die Stärken eures Trainerteams?

Meyer: Die sprechen sich schon sehr gut ab und können sich zu 100 Prozent aufeinander verlassen. Jeder erfüllt genau seine Aufgaben, sie haben uns in der Vorbereitung fit gemacht. Zunächst mal galt es, eine Grundfitness aufzubauen, das ist gelungen. Blau: In meinen Augen ist unser Trainerteam sehr kompetent und agiert auf einem hohen Niveau. Sie investieren viel und analysieren die Gegner genau. Da zolle ich meinen höchsten Respekt, sie arbeiten viel mit dem Taktikboard. Bildliche und sprachliche Darstellungen helfen uns enorm. In den letzten Monaten haben wir mithilfe unseres Trainerteams den Abstand zu den Internatsmannschaften verkleinert. Das Gesamtpaket stimmt einfach.

Die Offensive stößt in der Bundesliga an ihre Grenzen. In welcher Weise kann man da noch nachjustieren?

Meyer: Wir sollten noch mehr auf das Kollektiv setzen und nicht so viel als einzelne Spieler agieren. Wenn wir unsere einstudierten Konzepte spielen, wird das schon werden. Blau: Wir müssen einfach die Ruhe im gebundenen Spiel bewahren. Es gilt, die technischen Fehler zu minimieren und unser Tempospiel zu forcieren. Das sind unsere Hauptprobleme.

Was ist für eure Mannschaft in der 12er-Bundesliga Nord noch möglich?

Meyer: Derzeit stehen wir ja auf dem drittletzten Rang. Die weitere Entwicklung kann man gar nicht genau vorhersagen, weil in meinen Augen der Tabellenplatz für uns am Ende gar nicht so entscheidend ist. Vielmehr halte ich es für wichtiger, dass eine Entwicklung im Team sichtbar wird. Aber ich würde schon gerne vor Mitaufsteiger Grüppenbühren landen. Blau: Sicher können wir im Ranking noch steigen, denn wir sind mit einigen Teams auf Augenhöhe. Die Tabelle hat noch nicht so viel Aussagekraft. Als Erfolg sehe ich eine Platzierung ab dem drittletzten Platz an, wir wollen das Maximale aus unseren Möglichkeiten machen.