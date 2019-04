Meyer behält vom Punkt die Nerven – Hülsen 2:1

Hülsen - Von Ulf Von Der Eltz. Es zog und zog sich. Es schien einem 1:1 nach äußerst schwacher zweiter Halbzeit entgegenzustreben. Doch das Abstiegsderby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SVV Hülsen und dem 1. FC Rot-Weiß Achim hatte gestern doch noch eine Schluss-Pointe zu bieten: Achims Amer Miry hielt in der 81. Minute Sebastian Koltonowski nach einem Paloshi-Freistoß fest, Schiri Benjamin Lindner (Celle) zeigte auf den Elfmeter-Punkt – Kapitän Marcel Meyer behielt die Nerven und verwandelte zum eminent wichtigen 2:1 (1:1)-Sieg seiner Vorwärts-Elf.

Riesiges Aufatmen beherrschte natürlich die Gemütslage bei den Gastgebern. Coach Marc Jamieson: „Es war ein typischer Kampf um den Klassenerhalt, der durch den Strafstoß entschieden wurde. Wir haben auch nicht unverdient gewonnen, weil wir ein paar Chancen mehr als Achim hatten.“ Ganz anders fiel die Reaktion von RW-Trainer Dogan Yalcin aus: „Ich bin sprachlos, habe nichts von dem Matchplan gesehen, den wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten über Konter das Spiel gestalten, waren aber in der Offensive zu schwach. So darf man sich im Abstiegskampf nicht verkaufen, wir waren immer zu spät am Ball und haben die Abstände nicht eingehalten.“

Von Beginn an entwickelte sich eine eher unruhige Partie, die sich meist im Mittelfeld abspielte. Hülsen ging schon früh nach einem perfekten Konter 1:0 in Führung: Sean Al-Kaledi ging auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe bugsierte Tim Cordes im Laufen an Keeper Sinan Reiter vorbei in die Maschen (6.). Und Routinier Jens Baltrusch, für dessen Einsatz sich Jamieson am Morgen entschieden hatte – „Katze hat die Ruhe und sollte vorne die Bälle festmachen“ – hätte erhöhen müssen. Doch der 43-Jährige schoss zu schwach, sodass die Kugel in Reiters Armen landete (10.). Nur zehn Minuten später durften die Rot-Weißen wieder hoffen: Eine Ecke von Ahmet Kaldirici verpasste Keeper Björn Schnabel – und ausgerechnet der kleinste Spieler auf dem Platz, Wilfried Yao, nahm das Geschenk per Kopf zum 1:1 an. Bis zur Pause besaß Hülsen noch einige Kontergelegenheiten, spielte sie aber nicht vernünftig aus.

In den zweiten 45 Minuten sank das Niveau von Minute zu Minute. Beide Teams ließen zwar nichts unversucht, aber brachten kaum etwas Erfolgversprechendes zustande. Entweder wurden die falschen Entscheidungen getroffen oder aber die wenigen Chancen vergeben. So hätte das Match eigentlich mit einer Punkteteilung enden müssen. Für die Achimer könnte es indes eine fatale Niederlage im Abstiegskampf gewesen sein.