Rudern: Mette Marie Glander verpasst das DM-Finale

Den Finaleinzug bei den Deutschen Meisterschaften verpasst, von rechts: Nele Mauritz, Yaroslava Kravchenko, Mette Marie Glander und Johanna Jagnow. © Kipke

Ein besonderer Tag für Mette Marie Glander: Die Verdenerin startete erstmals auf der deutschen Jugendmeisterschaft und vertrat die Farben des Verdener Ruderverein auf dem Baldeneysee in Essen.

Verden – Im Juniorinnen-Doppelvierer mit Steuerfrau der 14- und 15-Jährigen kämpfte das große Verdener Nachwuchstalent im Vor- und im Hoffnungslauf um den Einzug in das Finale. Das ist ihr an der Seite von Nele Mauritz (Hameln), Yaroslava Kravchenko (Hannover, vorher Ukraine), Johanna Jagnow (Hameln) und Steuerfrau Klara Menkens (Hameln) aber nicht gelungen. Am Ende fehlte es der Crew etwas an der nötigen Kraft.

Für Mette Marie Glander jedoch kein Beinbruch, da die Verdenerin noch am Anfang ihrer Juniorenzeit steht. Daher startet das VRV-Talent nun hoch motiviert in das Training für die kommenden Herausforderungen. Im September geht es für die Verdenerin dann zu den Norddeutschen Meisterschaften nach Hamburg.