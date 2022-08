Verdenerin Mette Glander rudert nur knapp am Sieg vorbei

Stolz zeigt sie die Silbermedaille: Mette Glander vom Verdener Ruderverein wurde in Bremen Zweite. © privat

Mette Glander vom Verdener Ruderverein kehrte mit einem zweiten Platz vom Bundeswettbewerb in Bremen zurück. Dabei verpasste sie im Finalrennen über 1000 Metern in 5:23,39 Minuten den Sieg nur knapp.

Verden – Der Bundeswettbewerb, zu dem die Verdenerin Mette Glander aufgrund ihrer guten Leistungen beim Landesentscheid eingeladen worden war, ist das größte, an dem Ruderer unter 15 Jahre teilnehmen dürfen. Ein besonderes Extra war die Kooperation auf Landesebene. Dabei hat der Verein Herman Billung aus Celle die Allerstädterin maßgeblich unterstützt.

Es wurde gemeinschaftlich zum Werdersee nach Bremen gefahren und auch direkt mit den Wettkampfvorbereitungen begonnen. So trainierten sie dort und schlugen die Lager an den Ufern des Stausees auf. Die Vereine aus Niedersachsen lernten sich natürlich auch kennen.

Mette Glander mit Platz drei über 3000 Meter ins B-Finale

Nach einer eher lauten Nacht in einer Turnhalle trat Mette Glander die 3000 m-Strecke an. Mit einer Zeit von 15:36,39 Minuten erreichte sie in ihrer Abteilung den dritten Platz und qualifizierte sich für das B-Finale auf der Bundesregatta am Sonntag. Am nächsten Tag gab es den sogenannten Zusatzwettbewerb. Dort muss jedes Bundesland verschiedene Aufgaben, die von Medizinballweitwurf bis zum Wissenstest gehen, bewerkstelligen.

Am Finaltag wurde es erneut spannend für die Allerstädterin. Bei ihrem 1000 m langen Endlaufstrecke trotzte sie Wellen auf ihrer Bahn, auch der Kontakt mit der Bojenkette stoppte sie nur geringfügig. So erreichte Mette Glander mit einer Zeit von 5:23,39 Minuten den zweiten Platz und ruderte nur knapp am Sieg vorbei. Im Endeffekt war es ein erfolgreiches Wochenende, bei dem sich die Verdenerin trotz kurzen Erfahrungshorizonts behauptete, reflektieren Mette Glander und ihr Trainer André Hoffmann.