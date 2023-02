Mette Glander brilliert im Ergometer-Tempel Nr. 1

Mette Glander © Privat

Die 14-jährige Verdener Rudersportlerin Mette Glander startete jetzt auf der größten Indoorregatta Deutschlands im Essener Stadtteil Kettwig und nahm am Ende einen fünften Platz in ihrer Altersklasse mit auf die Heimreise.

Verden – Unterstützt von Trainer André Hoffmann und Kollegin Ronja Schwarz reiste das Team des Verdener Rudervereins bereits früh an, um sich optimal auf den Wettkampf vorzubereiten. In der Alterskategorie der 15- und 16-Jährigen ist die Konkurrenz bereits stark spürbar und der Druck steigt insbesondere dadurch, dass Vorlauf und Finale jeweils an einem Tag und mit nur vier Stunden Pause gefahren werden. Für die Athleten bedeutet dies, eine genaue Krafteinteilung sowie das zweifache Erfahren der Belastungsgrenze.

Die junge Verdenerin machte direkt zu Beginn des 1500 Meter langen Rennens klar, dass sie ins Finale wollte und sprintete mit einer ausgedehnten Startphase auf den zweiten Platz. Diesen konnte sie bis etwa 500 Meter vor dem Ziel mit einer Frequenz von durchschnittlich 36 Schlägen pro Minute verteidigen. Auf dem letzten Streckendrittel spürte sie, dass ihr der Platz im Finale kaum noch genommen werden konnte und schonte leicht ihre Kräfte. Nach 205 Schlägen kam Mette Glander als Fünfte des Vorlaufs mit einer neuen Bestzeit von 5:41,4 Minuten ins Ziel.

Es folgten vier Stunden des fokussierten Bleibens und der weiteren Vorbereitung. Gerade die Kombination aus zwei vollbelasteten Strecken in solch kurzer Zeit ließ die Sporthalle in Kettwig zu „Deutschlands Ergometer-Tempel Nr. 1“ werden.

Live geschaltet auf Sportdeutschland.TV trafen sich dann Deutschlands zehn schnellste Sportlerinnen auf der Tribüne der deutschen Ruderergometermeisterschaft. Wie im Vorlauf startete Mette Glander stark auf den zweiten Platz. Diesmal gelang die Verteidigung für die ersten 350 Meter. Die weiteren 1100 Meter sollten aus einem harten Konkurrenzkampf zwischen den Plätzen drei bis fünf mit zwei Konkurrentinnen aus Minden bestehen. Dreihundert Meter vor dem Ziel war noch nichts entschieden. Im Endspurt, nach fünf Minuten körperlicher Schwerstbelastung, reichte die Kraft bei der Verdenerin nicht mehr aus, um sich auf dem Siegertreppchen zu platzieren. André Hoffmann war dennoch stolz, denn seine Erwartungen an Mette Glander wurden in diesem Wettkampf übertroffen.