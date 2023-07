Mert Bicakci in Torlaune beim Ottersberger 5:1

Von: Frank von Staden

Traf viermal: Mert Bicakci. © Privat

Gelungener Testspielauftakt für Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg, der sich beim SV Bruchhausen-Vilsen deutlich mit 5:1 (1:1) behaupten konnte.

Ottersberg – „Das war schon echt okay. Wir hatten viel Ballbesitz, haben den Ball und den Gegner gut laufen lassen. Letztlich war der Sieg in der Höhe verdient, war aber auch dem geringen Wechselkontingent des Gegners geschuldet, der nur drei Auswechselspieler hatte. Wir dagegen konnten komplett durchtauschen. Das war natürlich von Vorteil“, sah Neu-Coach Mike Gabel die Führung seiner Elf durch Stiliyan Petrov. Aber auch den Ausgleichstreffer kurz vor der Pause nach einem Freistoß. „Da waren wir einfach nicht bei der Sache. Daran müssen wir arbeiten“, so Gabel.

Nach dem Wiederanpfiff ging den Gastgebern dann Mitte des zweiten Durchgangs so langsam die Puste aus. Und so schlug die Zeit von Stürmer Mert Bicakci, der ab der 60. Minute gleich viermal zulangen durfte. Nach seinem 1:2 und 1:3 ließ er sich auch einen Strafstoß nach Foul an Hirsch nicht nehmen – 1:4. Das 1:5 bereitete Artmann cool vor. vst