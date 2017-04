Meredith Michaels-Beerbaum trennt sich von Fibonacci

In der Vergangenheit feierte Meredith Michaels-Beerbaum große Erfolge auf Fibonacci. Damit ist ab sofort jedoch Schluss, denn die Weltklassereiterin aus Thedinghausen verkaufte ihr Olympiapferd in die USA.

Thedinghausen - Während Meredith Michaels-Beerbaum aktuell noch in Florida weilt, hat sie inzwischen ihr Olympiapferd Fibonacci an die 20-jährige Amerikanerin Lillie Keenan verkauft. Besitzer des schwedischen Warmbluts war bisher die Artemis Equestrian Farm, für die das Ehepaar Beerbaum aus Thedinghausen einige Pferde reitet.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Meredith Michaels-Beerbaum: „Ich bin glücklich, Lillie Keenan zum Kauf von Fibonacci gratulieren zu können. Es ist nicht immer einfach, wenn eine Partnerschaft endet. Aber in diesem Fall freue ich mich darauf, zuschauen zu können, wie eine neue Partnerschaft beginnt. Fibonacci war ein außergewöhnliches Pferd für mich in den vergangenen drei Jahren, und ich weiß die Erfolge, die wir zusammen hatten, zu schätzen.“

Erfahrenes Pferd für ambitioniertes Talent

Lillie Keenan ist eine 20-jährige US-Amerikanerin, die mit dem Iren Cian O’Connor trainiert. Mit dem heute zwölfjährigen Fibonacci von For Feeling bekommt sie ein hoch erfahrenes Pferd unter den Sattel. Seine ersten internationalen Turniere bestritt der Wallach mit den Schwedinnen Lisen Fredricson und Stephanie Holmén. 2014 übernahm ihn Meredith Michaels-Beerbaum. Noch in dem Jahr gehörte das Paar zur siegreichen deutschen Mannschaft beim Nationenpreis in Falsterbo (Schweden). Bei den Europameisterschaften in Aachen 2015 gab es Silber mit dem Team und Rang acht in der Einzelwertung.

Es gab weitere mehrere vordere Platzierungen in Fünf-Sterne-Springprüfungen und einen „Grand Prix“ Sieg in Wellington. In Rio waren die beiden eigentlich als Reservisten der Olympiamannschaft vorgesehen gewesen. Aber da Marcus Ehnings Cornado vor Ort plötzlich lahmte, kamen sie doch zum Zuge und gewannen am Ende Bronze mit dem Team.

jho