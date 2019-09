Tim Melzer lässt TSV Achim jubeln – 2:1

Achim – Wenig berauschend gespielt, dennoch durften die Bezirksliga-Fußballer des TSV Achim einen Dreier aus Schwanewede mitnehmen, dominierten in diesem Duell der Aufsteiger glücklich und hauchzart mit 2:1 (1:0).

Gestand nach dem Abpfiff Achims Coach Sven Zavelberg ein: „Schwanewede hat über das gesamte Spiel gesehen die besseren Torchancen gehabt, wir dagegen sind mit unseren wenigen Möglichkeiten sehr effektiv umgegangen. Auf dem sumpfigen Platz dort war aber kaum ein Fußballspiel möglich. Letztlich war es eine Partie, die von Kampf und Krampf geprägt war!“ Dennoch durfte Zavelberg in der 30. Minute die Führung notieren, als Tim Melzer einen feinem Pass von Patrick Spitzer in die Nahtstelle zum 1:0 ummünzen konnte. In der Folge hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, Vincent Schicks im TSV-Gehäuse aber war (fast) immer zur Stelle.

Nur einmal musste er die Kugel aus dem Netz holen, als seine Vorderleute auf Abseits spielten, die Falle aber nicht zuschnappte (56.) und Daniel Gaese zum 1:1 traf. Zavelberg: „Statt nachzulaufen, haben meine Spieler lieber lamentiert und blieben stehen. Das war dumm.“ Tim Melzer aber mit seinem zweiten Tor des Tages ließ den TSV doch noch jubeln (70.), als er einen weiten Schicks-Abschlag erlief und die Hansa-Abwehr im Tiefschlaf erwischte.

