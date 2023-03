VER-Dinale: Melina Hasenklever und Charles strahlen

Sorgte für strahlende Gesichter: Melina Hasenklever feierte bei der VER-Dinale auf Charles einen Heimsieg im L-Springen. © Wächter

Mit einem Heimsieg sorgte Melina Hasenklever bei der VER-Dinale für strahlende Gesichter: Die Verdenerin glänzte in einem L-Springen. Frauke Dettmer, Vorsitzende des Mitveranstalters RV Graf von Schmettow, zog nach dem Comeback des dreitägigen Events ein überragendes Fazit.

Verden – Das Comeback der VER-Dinale ist vor allem aus sportlicher Sicht mehr als gelungen. Während am Samstag vor allem Basissport wie Dressur- und Springwettbewerbe stattfanden, warteten die Zuschauer in der beinahe ausverkauften Niedersachsenhalle an der Lindhooperstraße am Sonntag gespannt auf die Springen der Klassen L, M* und M**.

Große Freude gab es nach dem Sieg von Alexander Pusch, der sich mit seinem 13-jährigen Westfalen Wallach Black Cornet (Black Jack x MV Wanderer), beim ersten Hallenauftritt des Jahres gleich in Siegerlaune präsentiere. Mit rund einer Sekunde Vorsprung setzte sich das Duo vom RV Sottrum gegen die Konkurrenz durch.

„Es war für Black Cornet der erste Start bei einem Hallenturnier seit Langem. Da ist es natürlich toll, bei einem Event wie der VER-Dinale zu gewinnen. Auch mit dem Verein waren wir hier schon erfolgreich“, schwärmte Alexander Pusch nach seinem Erfolg. Den dritten Platz belegte Antonia Rischer von der RG Berkelsmoor auf Idabella.

Im zweiten L-Springen des Tages holte Melina Hasenklever einen weiteren Heimsieg, denn die 18-Jährige, die für den Verdener Schleppjagd-RV ist, legte die schnellste Zeit im Parcours hin und blieb dabei mit Charles, einem neunjährigen Wallach von Charivari (MV Dollar Dela Pierre), fehlerfrei. „Charles war vom ersten Sprung in Topform und hat dann alle Wendungen perfekt genommen“, so eine strahlende Melina Hasenklever. Im dritten L-Springen des Tages schnappte sich Anna-Sophie Syring von der RG Klein Hollen mit Carry‘s Milago.

Mit dem M*-Springen, dem Preis der BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH, stand aus sportlicher Sicht das erste Highlight des Sonntags an. Erfolgreich waren Thomas Miesner und Classic Sunshine, eine elfjährige Hannoveraner Stute von Chacco-Blue (MV Landrebell), die für den RFRV Scheeßel angetreten waren. Fast hätte es für Miesner, der mit Abstand am schnellsten durch den Parcours kam, zu einem Doppelsieg gereicht, denn in der zweiten Abteilung, die von Svenja Hempel vom RC Hude gewonnen wurde, belegte er mit seinem zweiten Pferd Comedian Platz zwei.

Beim ersten Hallenauftritt des Jahres gleich erfolgreich: Alexander Pusch aus Sottrum auf Black Cornet. © Wächter

Dritte wurde Melina Hasenklever, die einen tollen Tag erwischte. Sie saß dieses Mal im Sattel von Chlo’e. „In Verden herrschten wunderbare Bedingungen und es gab ein tolles neues Konzept, das sich perfekt für die Reiter aus der Region eignete“, so Thomas Miesner, der nach seinem Sieg voll des Lobes war.

Das finale M**-Springen, der Preis der Ingo Brunken GmbH, ging an Philipp Kautz vom RFV Maasen-Sulingen, der sich mit dem zehnjährigen Hannoveraner Wallach Caffrey (Castino x MV Lux) gegen starke Konkurrenz durchsetzte. So verwies er beispielsweise auch Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) auf Platz drei, die mit Catwick das beste Ergebnis aus Verdener Sicht holte und das Ende des Turniers einläutete, das nur strahlende Gesichter bei Groß und Klein zurückließ.

Schließlich gab es auch abseits der großen Springprüfungen einigen Grund zur Freude, denn der Nachwuchs konnte sich ebenfalls gekonnt in Szene setzen: In der Führzügelklasse erreichten Emilia Kocaacar und Ferrari eine Wertnote von 7,50 und damit den Sieg in ihrer Abteilung. Außerdem lockte das Hobby Horsing-Turnier mehr als 100 Teilnehmer in die Abreitehalle. Mit 290 Nennungen wurde deutlich, wie gut dieser Trendsport mit einem Reitturnier zu vereinen ist. Vor allem beim Mächtigkeitsspringen, das zu den beliebtesten Ballermann-Hits über die Bühne ging, gab es sportliche Höchstleistungen zu bestaunen.

„Mit der Resonanz haben wir uns nicht nur beim Hobby Horsing selbst überrascht. In diesem Bereich sind wir aber froh, dass wir dem Nachwuchs eine Möglichkeit geben konnten, aktiv bei der VER-Dinale dabei zu sein. Die Halle hat gebebt“, zieht Frauke Dettmer, Vorsitzende des RV Graf von Schmettow, der gemeinsam mit dem Verdener Rennverein als Veranstalter des Traditionsevents fungierte, das überwältigende Fazit.