Melina Hasenklever räumt in Luhmühlen ab

Erfolgreiches Duo: Melina Hasenklever vom Verdener Schleppjagd-RV und Chlo'e gewannen in Luhmühlen ein L*-Springen und wurden im M*Springen Dritte.

Auf dem internationalen Turniergelände in Luhmühlen/Westergellersen veranstaltete der RV Der Montagsclub ein Springturnier bis zur Klasse M*. Richtig abgeräumt hat Melina Hasenklever vom Verdener Schleppjagd-RV, die mit ihrer achtjährigen Oldenburger Stute Chlo’e (Cinsey x MV Verdi) unangefochtenen in der ersten Abteilung des L*-Springens siegte.

Verden – Der Erfolg in der zweiten Abteilung ging an Isalie Baumgart, die mit dem 14-jährigen Deutschen Sportpferd Nugget (Nikidam du Chateau x MV Sibon) für den RV Aller-Weser gestartet war.

Der Höhepunkt war eine Springprüfung auf M*-Niveau, in der sich Hasenklever und Chlo’e nach einem fehlerfreien Durchgang Rang drei holten. Im A**-Springen war Brianne Beerbaum erfolgreich. Mit dem Wallach Boston de Sainval belegte die junge Reiterin vom RV Aller-Weser Platz zwei. Nur wenige Zehntelsekunden fehlten zum Sieg. Mit ihrem zweiten Pferd Lily of the Valley belegte Brianne Beerbaum außerdem Platz vier. kk