SSG Mühlentor-Oyten: Melanie Wiechmann holt sich Silber

Erfolgreich schlossen die Damen der SSG Mühlentor-Oyten die Landesmeisterschaft im Feldbogenschießen ab. Melanie Wiechmann (l.) holte Silber, Andrea Rudolph (r.) wurde Vierte. © Privat

Silber für Melanie Wiechmann: Das war das beste Ergebnis des Quartetts von der SSG Mühlentor-Oyten bei der Landesmeisterschaft im Feldbogenschießen.

Oyten – Die SSG Mühlentor-Oyten kehrte erfolgreich von den Landesmeisterschaften im Feldbogenschießen zurück. Der Verein war mit einem Quartett in Wietzenbruch bei Celle gestartet.

Es wurde auf dem anspruchsvollen Parcours, auf dem auch schon mehrere Deutsche Meisterschaften ausgetragen worden waren, geschossen. Er hat eine Länge von etwa sechs Kilometern und zeichnet sich durch die vielfältigen, abwechslungsreichen Stationen aus. Deshalb verlangt der Parcours den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern alles ab.

Andrea Rudolph verpasst Podest nur knapp

Umso erfreulicher war es, dass die SSG-Damen sich behaupten konnten. Melanie Wiechmann kam mit 248 Ringen auf den Silberplatz, sie musste sich nur Sabine Sennhenn-Kirchner aus Göttingen beugen, die auf sehr gute 267 Ringe kam.

Etwas, mit ihrem Schussglück haderte Andrea Rudolph, sie hatte lediglich drei Ringe weniger als Melanie Wiechmann, kam jedoch nur auf den undankbaren vierten Platz, da sich Ronja Apfelbau vom BSV Helstorf mit 247 Ringen dazwischen geschoben hatte.

Bei den Männern lief es nicht ganz so gut. Senior Siegfried Rudolph, der in der starken Masterklasse starten musste, kam mit 254 Ringen auf den siebten Platz ein. Sein Vereinskamerad Harald Hemje hatte keinen so guten Tag, er kam auf 230 Ringe und platzierte sich im Mittelfeld.

Insgesamt waren die Schützen der SSG Mühlentor-Oyten zufrieden. Nun muss abgewartet werden, ob die Ergebnisse zur Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften, die Gerolstein ausgetragen werden, reichen.