Meisterschaft verpasst – gefeiert wurde trotzdem

Achim/baden - Auch wenn die SG Achim/Baden II durch das 22:31 (12:13) beim VfL Fredenbeck III die Meisterschaft in der Handball-Landesliga verpasste, tat das der guten Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: „Wir feiern den Aufstieg und der Meister steht am Hinterausgang“, schmunzelte SG-Trainer Karsten Krone, für den der verpasste Titel nicht weiter tragisch war. Denn seine Mannschaft hatte trotzdem richtig Spaß, wobei etliche seiner verdienten Spieler sich ihrer Haarpracht entledigten und nun mit frisch rasierter Glatze glänzten. Krone: „Wir haben immer wieder betont, dass der Titel nur eine sekundäre Rolle spielt. Unser Ziel war der Aufstieg. Und den haben wir geschafft.“

Noch in der ersten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe. Hatte Linksaußen Dominik Stoick zum 5:5 (11.) ausgeglichen, traf der aus Neuseeland zurückgekehrte Moritz Schlebusch zum 12:13-Pausenstand. Doch nach dem Wechsel war augenscheinlich die Luft etwas raus. Denn nachdem der auffällige Benjamin Janssens in seiner letzten Partie für die SG-Reserve auf 17:18 (39.) verkürzt hatte, zogen die Fredenbecker davon. „Da haben wir uns dann einige Fehler zu viel erlaubt. Und wenn der VfL erst mal führt, wird es natürlich sehr schwer“, konstatierte Krone. Als die Gastgeber dann auch noch die harte Gangart an den Tag legten, ließ die SG-Reserve die Sache laufen und sparte die Kräfte für den anschließenden Feiermodus.

Tore SG II: Janssens (8), Schmidt (4/1), Meyer (3/1), Stoick (2), Schirmacher (2), Hoppe (2), Schlebusch (1). J bjl