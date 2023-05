TSV Etelsen II: Meister mit Jungdachsen und Dauerbrennern

Von: Björn Drinkmann

Bereits zwei Spieltage vor dem offiziellen Saisonende konnten Etelsens Reserve-Kicker ausgiebig den Kreisliga-Titel feiern. © Privat

Bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende hat die 2. Herren des TSV Etelsen ihr Meisterstück in der Fußball-Kreisliga perfekt gemacht. Dank ihrer überragenden Defensivleistung (lediglich 28 Gegentore) und eines großen Kollektivs ist dieses auch hochverdient.

Etelsen – Rekordverdächtige 38 verschiedene Spieler kamen im bisherigen Saisonverlauf in der Liga zum Einsatz, die beiden Trainer Andy Wilkens und Nevzat Toprak hatten immer eine Top-Trainingsbeteiligung, sodass die Motivation und der interne Konkurrenzkampf sehr hochgehalten werden konnten. „Dadurch mussten auch mal unangenehme Entscheidungen getroffen werden. Aber diese gehören nun mal dazu, wenn man erfolgreich sein will“, stellt Wilkens, der Ausfälle immer wieder adäquat kompensieren konnte, klar.

Für ihr großes Feierpotenzial waren die selbst ernannten „Etelser Amateure“ bereits vor diesem Erfolg längst überregional bekannt. Nun hat die Mannschaft um Kapitän Eric Nienstädt auch sportlich für großes Aufsehen gesorgt. Mit lauten Sprechchören, die nach Spielende aus der Kabine schallten wie „Nevzat Toprak Fußballgott“, wurde einem der langjährigen Protagonisten, der dem Verein immer mit enormem Fleiß zur Seite steht, gehuldigt. „Ich muss mich beim gesamten Team und natürlich bei Nevzat für die tolle Zusammenarbeit, bei Paul Barth für die Organisation rund ums Team und den Verkauf, sowie bei Nils Goerdel und den Spielern der 1. Herren für die Unterstützung bedanken. Das war alles überragend! Ohne diese Leute wäre so etwas für uns als Reserve auch nicht möglich gewesen“, strahlte Wilkens. „Ich freue mich so sehr für die Jungs. Einige habe ich vor rund 13 Jahren in der A-Jugend schon in Etelsen trainiert. Dass ich mit diesen Kerlen und den ganzen Jungdachsen nun die Meisterschaft holen konnte, macht mich unheimlich stolz. Wir leben nicht von Einzelspielern, sondern von der Gemeinschaft“, so Wilkens, der sich jetzt erst einmal in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet hat, mit erhobenem Zeigefinger weiter.

Vor der Saison war dieser Durchmarsch nicht wirklich absehbar. Im Hinblick darauf, dass mit dem TSV Achim und dem TSV Thedinghausen zwei starke Absteiger aus der Bezirksliga herunterkamen, lautete das Saisonziel das Bestätigen des dritten Platzes aus dem Vorjahr. Nach einer knappen Niederlage am vierten Spieltag gegen den TSV Thedinghausen konnten die Schlossparkkicker eine Serie starten und bis zum 16. April (0:4 gegen den TSV Brunsbrock) alle folgenden Spiele gewinnen. In der letzten Saisonphase drohte es noch mal knapp zu werden, da nach der Winterpause einige Spiele wetterbedingt ausfielen, sodass zunächst die Spielpraxis fehlte und dann viele Begegnung in kurzer Zeit folgten.

Doch auch diese Hürde nahmen die Etelser mit Bravour. Dabei profitierte man auch vom spontanen Neuzugang Pascal Mannig, der wie Phoenix aus der Asche mitten in der Saison dazustieß und direkt im ersten Spiel fünf Treffer beisteuern konnte. „Er war genau der Spieler, der uns die letzten Jahre gefehlt hat“, lobt Teammanager Paul Barth den Stürmer, der in nur neun Spielen 13 Treffer erzielen konnte. Aber auch junge Aktive wie die Eigengewächse Leon Neumann, Tim Ole Wahl oder

Wilkens: „Das war alles überragend!“

Ron Meyer haben sich in dieser Saison zu absoluten Führungsspielern gemausert. Die Routiniers Mirko Haase, Malte Wiechers und Nino Nippoldt waren die Dauerbrenner, die in fast allen Partien auf dem Rasen standen und als langjährige Etelser für Konstanz stehen. So kam es dann, dass nach dem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Dörverden alle Restzweifel beseitigt waren. Danach brachen alle Dämme und der große Erfolg wurde bis in die Nacht gebührend gefeiert.