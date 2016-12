Meinken der Held im Siebenmeter-Krimi

/Baden holt im Finale gegen Schaumburg Nord HVN/BHV-Pokal

+ Sicherte der SG Achim/Baden mit dem letzten Siebenmeter den Gewinn des NHV/BHV-Pokals: Jan Mühlbrandt (am Ball) traf zum 25:24 gegen Schaumburg Nord. J Archivfoto: Hägermann

Achim/Baden - So macht Handballspielen Laune: Vor vollbesetzter Halle mit gut 250 Zuschauern in Bad Nenndorf hat sich Handball-Oberligist SG Achim/Baden den Landespokal des Bremer Handballverbandes und des Niedersächsischen Handballverbandes (BHV/NHV) gesichert. Die SG hatte lautstarken Anhang mitgegracht und brauchte diesen auch zur Unterstützung.

Dabei benötigte das Team des neuen Übungsleiters Tobias Naumann die zweite Phase des Siebenmeterwerfens, um nach dem vierten abgewehrten Strafwurf von Keeper Bastian Meinken und dem finalen Treffer von Jan Mühlbrandt zum 25:24 (21:21, 9:11) als Sieger des Endspiels gegen die HSG Schaumburg Nord in einer Jubeltraube zu verschwinden. Dementsprechend hatte Naumann auch gute Laune: „Ein Wahnsinn, ich bin total begeistert. Mit einer tollen Moral hat sich mein Team die Partie zurückgeholt.“

Im Vergleich zum Semifinale dieses Final Four gegen den TV Jahn Duderstadt, das die Weserstädter eindeutig mit 31:16 (20:10) für sich entschieden hatten, entwickelte sich im Endspiel ein grundlegend anderes Match. Gegen hochmotiviert auftretende Gastgeber lag das Naumann-Team zunächst oft im Hintertreffen. So war es wenig verwunderlich, dass die Gastgeber im Tollhaus beim Seitenwechsel eine Führung inne hatten.

Doch die SG warf ihr Kämpferherz in die Waagschale und biss sich zurück in die Partie. In 50-minütiger Spielzeit pirschte sich Achim/Baden heran, führte mit 21:20 und musste dann noch den Ausgleich hinnehmen. Das folgende Siebenmeterwerfen war an Dramatik nicht zu überbieten und hatte in Keeper Bastian Meinken den Helden des Tages. „Basti war am Ende präsent und hat uns den Sieg gerettet“, sparte sein Trainer nicht mit Lob. Jan Mühlbrandt hatte das entscheidende Siebenmeterwerfen mit einem Tor eröffnet und auch für den erlösenden Siegtreffer gesorgt. Zwischendurch wehrte Meinken in Klasse-Manier vier (!) Siebenmeter ab und wurde so zum SG-Helden.

Durch den Erfolg hat sich die SG für den deutschlandweit ausgetragenen Amateurpokal qualifiziert, dessen letzte Veranstaltung im Rahmen des großen Final Four im Hamburg gespielt wird. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Halbfinale: SG Achim/Baden - TV Jahn Duderstadt 31:16 (20:10). Tore SG: Summa (5), Fastenau (4), Balke (4), Zschorlich (4), Pröhl (3), Mühlbrandt (2), Zysk (2), Podien (2), Jacobsen (2), Fieritz (1), Block-Osmers (1), Meier (1).

Finale: SG Achim/Baden -HSG Schaumburg Nord 25:24 n.S, (21:21, 9:11). Tore SG: Summa (6/1), Mühlbrandt (4/2), Meyer (3), Fastenau (3), Zysk (2), Balke (2), Block-Osmers (2/1), Podien (1), Zschorlich (1), Fieritz (1).

bjl