Meilenstein für Linnea Heemsoth

Gabriele Heemsoth sicherte sich auf dem elfjährigen Happinez den Sieg in Luhmühlen. © Wächter

Es war ein Meilenstein, den Linnea Heemsoth am Wochenende auf dem internationalen Turniergelände in Luhmühlen/Westergellersen erreichen konnte: Im Sattel des 12-jährigen Holsteiner Wallachs Larino (Larius x MV Candillo) gewann die junge Reiterin vom RV Aller-Weser ihr erstes M**-Springen und startete das erste Mal auf S*-Level.

Verden – „Ich hätte nie damit gerechnet, mein erstes M**-Springen direkt zu gewinnen. Aber Larino gibt mir im Parcours einfach das Gefühl, als würden wir fliegen“, erklärte die junge Reiterin. In dieser Prüfung belegte zudem Anabel Baumgart (RV Aller-Weser) auf Corny Platz sechs. Linnea Heemsoths Mutter Gabriele holte sich den Sieg in einem Punktespringen der Klasse M**. Hier feierte der 11-jährige Happinez (Azteca x MV Burggraf) ein erfolgreiches Comeback und das Paar vom RV Aller-Weser entschied die Prüfung souverän für sich. „Mein Pferd Happinez ist nach neun Monaten krankheitsbedingter Pause wieder sein erstes Turnier gegangen. Der Sieg freut mich ganz besonders, weil er mir zeigt, dass mein Happy wieder ganz der Alte ist“, so Gabriele Heemsoth nach dem Sieg. Mit Happinez schnappte sie sich zudem noch Platz fünf in einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* und sorgte so für einen runden Abschluss des Turnierwochenendes.

Nano Healy, der schon mit vielen Siegen in die Woche gestartet war, krönte seine Reise nach Luhmühlen mit einem Treffer in einem S*-Springen mit Stechen. Der Ire siegte mit der achtjährigen Stute Fearless (For Pleasure x MV Diamant de Semilly) nach zwei fehlerfreien Runden und konnte sich mit seinem zweiten Pferd Cornet’s Pezi noch Platz fünf schnappen. Auf Stak Cornet holte Healy abschließend sogar noch Platz drei in einem Springen auf S**-Level. Hilmar Meyer, an dessen Stall Nano Healy tätig ist, schrammte auf dem Wallach Karamell in einem weiteren S**-Springen knapp am Sieg vorbei und wurde Zweiter. Und die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden dominierten weiterhin das Geschehen: Hedda Roggenbuck gewann auf ihrem 15-jährigen Westfalen Wallach Catwick (Cornado x MV Gralshüter) ebenfalls ein Zwei-Phasen-Springen der Klasse S*. Schon einen Tag zuvor hatte das Duo vom RV Aller-Weser auf M**-Level einen vielversprechenden vierten Platz belegt. Im Zwei-Phasen-Springen der Klasse L hatte sich Hedda Roggenbuck auf Charrera Platz vier gesichert. In einem S*-Springen mit Stechen konnte sich Isalie Baumgart (RV Aller-Weser) auf Hamburg Platz drei sichern. Ihre Schwester Amelie platzierte sich im M*-Springen und holte mit Argentino Platz drei.

Annina Nordström aus Thedinghausen war in Klein Roscharden siegreich, denn die Finnin triumphierte in einem Springen der Klasse S* mit Stechen. Dieser Coup gelang ihr mit dem 13-jährigen Niederländischen Warmblut Fuzhou (Harley x MV Chin Chin). Zuvor hatte Carsten Raschen (RV Aller-Weser) im Zwei-Phasen-Springen der Klasse M* auf Apollo Platz fünf belegt.

In Elmlohe gewann Nadine Wahlers eine Springpferdeprüfung der Klasse L. Die Reiterin vom RV Aller-Weser setzte sich auf der sechsjährigen Hannoveraner Stute Orlanda Mia (Orlando x MV Calato) mit einer Wertnote von 8,30 gegen kopfstarke Konkurrenz durch. Mit ihrem zweiten Pferd Bold Type erreichte sie Platz vier. Tobias Bremermann aus Oyten verpasste den Sieg auf M*-Niveau nur ganz knapp, denn er wurde mit Ciara Zweiter. Im L-Springen holte Charlie Yu-Cheng Liu (RV Aller-Weser) auf Quatja Platz vier.

Beim Turnier des RV Selsingen gewann Maja Flemming auf Sazou, einem vierjährigen Hannoveraner Wallach von Springbank (MV Wolkenstein) eine Reitpferdeprüfung mit einer Wertnote von 7,9. In einer Dressurreiterprüfung der Klasse L* wurde Carina Masanek (RG Klein Hollen) auf Caro Ramzes Vierte. Ihre Vereinskollegin Julia Schnakenberg freute sich mit Cristo Cortes über Platz fünf in einer L*-Dressur. In Groß Mackenstedt belegte Greta Deckert auf Nacromancer’s Top Gun Platz drei in einer Dressurponyprüfung der Klasse A. Das Paar vom RV Aller-Weser erhielt eine Wertnote von 8,2. Zudem erreichten die beiden in einer Pony-Dressurreiterprüfung auf A-Level Platz fünf. In Tarmstedt belegte Lena Horning vom RC Hagen-Grinden noch auf Cäptn Chaos Platz drei in einer Geländeprüfung der Klasse A. kk