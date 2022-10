Meding beerbt Matschuk beim Kreissportbund

Lena Meding (l.) übernimmt den Staffelstab von Bettina Matschuk. © KSB

Nach 19 Jahren beim Kreissportbund Verden (KSB) heißt es für Bettina Matschuck nun „Feierabend“. Mit ihrem Renteneintritt übergibt sie den Staffelstab an die neue Geschäftsführerin Lena Meding. Dieser Name ist in Verbindung mit dem KSB nicht neu.

Verden – Nach ihrer Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau kehrte die 33-Jährige nach achtjähriger Tätigkeit bei Hannover 96 im Februar 2020 zurück zu den Wurzeln in Verden. Hier bekleidet sie die Koordinierungsstelle Integration im und durch Sport und die BeSS-Servicestelle. Nun kommen zusätzliche Aufgaben der Geschäftsführung hinzu. „Ich habe Lena bei uns ausgebildet und wir standen auch während ihrer Zeit in Hannover immer in Kontakt. Ich bin sehr froh, dass meine Position von einem bekannten Gesicht – auch für die Vereine und viele Kooperationspartner – übernommen wird und wünsche ihr viel Erfolg für die neue Herausforderung“, blickt Bettina Matschuck zuversichtlich in die Zukunft. Komplett verabschiedet sie sich zur Freude des KSB-Teams allerdings nicht: Sie wird weiterhin ehrenamtlich den geschäftsführenden Vorstand im Bereich Bildung unterstützen und auch in der Geschäftsstelle als Sachbearbeiterin weiterhin anzutreffen sein (dienstags von 8.00 - 12.00 Uhr, mittwochs von 13.00 - 17.00 Uhr).