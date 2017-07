Maximilian Jägers Kunstschuss läutet Etelser 3:0 ein

FSV bietet nur eine Halbzeit lang Paroli

+ © Hägermann Einen Schritt zu spät kommt Etelsens Timo Weller in diesem Duell gegen Langwedels Tobis Pröttel (rechts). © Hägermann

Langwedel - Von Kai Caspers. Letztlich wurde es dann doch eine klare Sache: In der Qualifikationsrunde des Fußball-Bezirkspokals kassierte der FSV Langwedel-Völkersen eine 0:3 (0:0)-Niederlage gegen den favorisierten Landesligisten TSV Etelsen. „Das war einfach nicht unser Tag. In der zweiten Hälfte sind wir schon etwas eingebrochen. Daher geht das Ergebnis auch in Ordnung“, zeigte sich FSV Co-Trainer Holger Kreyenhop als fairer Verlierer.