Auf dem zweiten Platz landete Maxim Nerenberg vom TC Oyten beim 20. Challenge-Master für Tennis-Talente. Im Jahrgang 2008 der Jungen schnitt nur Sieger Joshua Behr (TuS Barendorf) besser auf dem Minicourt ab.

Die Jubiläums-Auflage war im September gestartet worden und endete jetzt in Lüneburg. Abwechselnd spielten etwa 130 Nachwuchs-Cracks in Lüneburg, Uelzen, Jesteburg und Ramelsloh. Am Finale nahmen 53 Kinder aus den NTV-Regionen teil.