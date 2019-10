Maxi Eggestein in Etelsen Pokal-Zaungast

Etelsen – Die Kapuze seiner dunklen Übergangsjacke weit ins Gesicht gezogen und lässig sowie etwas abseits des Platzes an den Grenzzaun gelehnt: Wer nicht ganz genau hinsah, konnten den prominenten Gast vom SV Werder Bremen auf dem Etelser B-Platz kaum erkennen. Doch es war tatsächlich Nationalspieler Maximilian Eggestein, der sich das Bezirkspokal-Viertelfinale zwischen dem TSV Etelsen und dem SV Ahlerstedt/Ottendorf (3:6 n.E.) anschaute. Und das, obwohl Werder-Coach Florian Kohfeld noch am Vormittag zu einer Trainingseinheit gebeten hatte.

„Wir waren einen Tick früher fertig und so habe ich mich eben schnell auf den Weg hierher gemacht“, so Eggestein. Warum der Jung-Star der Grün-Weißen sich ein für ihn eigentlich doch so unwichtiges Spiel zu Gemüte führte, klärte der 22-Jährige dann auch gleich einmal auf: „Ein Freund von mir spielt in Ahlerstedt. Ich schaue desöfteren zu, wenn es die Zeit erlaubt. Dabei spielt die Liga für mich keine Rolle. Ich interessiere mich für alle Ligen. Und natürlich vor allem für die, in denen meine Freunde spielen. Fußball ist Fußball!“ Dabei wollte er das Niveau dieses Pokal-Duells auf keinen Fall abwerten: „Für die Platzverhältnisse, die hier herrschen, ist es doch ein recht gutes Spiel. Sie können ja glücklich sein, dass es nicht noch geregnet hat.“ vst