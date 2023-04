FC Verden 04: Mathis Meyers 1:0 reicht im Lüneburger „Sandkasten“ nicht – 1:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Markierte Verdens Führung: Mathis Meyer, der mit dem FC in Lüneburg über ein 1:1 nicht hinauskam. Archiv © von Staden

Die Siegesserie des FC Verden 04 ist gerissen: Im Landesliga-Duell beim MTV Treubund Lüneburg musste sich die Neubarth-Elf am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) begnügen und büßte somit zwei Punkte auf Spitzenreiter SV BW Bornreihe ein.

Verden – Dennoch zeigte sich Coach Frank Neubarth mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden: „Der Platz war katastrophal mit sehr viel Sand. Und am Vortag hatte dort die U17 noch gespielt. Da war an Fußballspielen nicht zu denken, dafür haben wir es aber gut gemacht.“ Gegen die sehr defensiv agierenden Salzstädter ließen die Verdener wenig Chancen zu, kamen aber auch selbst nicht zu Hochkarätern. „Schwer, spielerische Lösungen zu fingen, aber wir haben zumindest stabil verteidigt“, resümierte Frank Neubarth.

Nach einer feinen Kombination brachte Mathis Meyer den FC in der 42. Minute 1:0 in Führung. „Für ihn hat es mich gefreut“, meinte sein Coach. Außer einem frühen Kopfball des Offensivmannes verzeichnete der Gast nur noch zwei Halbchancen.

Neubarth angesichts der Bedingungen zufrieden

Im zweiten Abschnitt glichen die Lüneburger durch einen Freistoß von Jannik Braun früh zum 1:1 (49.) aus. In der Folge verteidigten die Hausherren ihren Kasten wieder mit Mann und Maus. Neubarth: „Wir mussten immer wieder anlaufen. So richtig dicke Möglichkeiten konnten wie uns aber nicht mehr erarbeiten. Wenn man die äußeren Bedingungen berücksichtigt, hat die Truppe alles reingeworfen. Mit der Leistung bin ich absolut zufrieden.“

Bereits am Mittwoch steht für den FC das Nachholspiel in Hagen an.